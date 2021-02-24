24.02.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский опубликовал фотографию антисемитского граффити, сделанную в электричке Киев-Коростень: авторы рисунка изобразили виселицу, где на месте повешенного находится звезда Давида.

«За тарифы – трибунал», – гласит надпись, сделанная на русском языке. Исходя из этого, язвительно отмечают комментаторы, при необходимости СБУ, защищая Владимира Зеленского, наверняка сможет выйти на «русский след».

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На Украине после Евромайдана тарифы выросли в десятки раз. Повышение расценок является одним из главных требований МВФ, который добивается возврата кредитов и процентов по ним за счет средств, выкачиваемых правительством из населения Украины.

Как известно, до начала Евромайдана Россия предлагала Украине участие в Таможенном союзе, многомиллиардные кредиты и льготные тарифы на газ. Все это было отвергнуто ради соглашения об ассоциации с ЕС, которое в итоге оказалось не выгодным для Киева.