Антисербская провокация? Расстрелян автобус с албанскими студентами в Косово

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В окрестностях муниципалитета Дечани у села Глоджан неизвестный, предположительно из автоматического оружия, открыл огонь по небольшому автобусу, перевозившему студентов колледжа.

В результате обстрела погибли водитель автобуса, молодой человек и девушка.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в момент нападения на автобус в салоне находились восемь человек. В результате обстрела водитель – Гани Гьекай погиб на месте, тяжелораненые 17-летний Лейдион Хамзай и 19-летняя Гентиана Мустафай скончались в стационаре.

По словам генерального директора «Полиции Косово» Самедина Мехмети, разрабатываются три версии о том, кто мог бы стоять за этим преступлением. При этом сам стрелявший до сих пор не задержан, но косовские СМИ сообщают, что у него могли бы быть сообщники.

Также практически параллельно с этим произошел инцидент в центре города Фуше-Косово (Косово Поле), где возле одного из увеселительных заведений была взорвана ручная граната. По счастью от взрыва никто не пострадал, но объекту был нанесен материальный ущерб.

В среде косовских сербов опасаются, что резонансные преступления могут быть спланированными провокациями, устроенными албанским сепаратистским режимом Приштины для нагнетания антисербской истерии, если «косовские правоохранители» всю вину на произошедшее возложат на сербское население.

В частности после того как в 2004 году международным оккупационным полицейским контингентом в реке Ибар были обнаружены тела двух албанских мальчиков – 9 и 12 лет (впоследствии было установлено, что они утонули, не справившись с быстрым течением), местные провокаторы в смерти подростков обвинили сербов и спровоцировали погромы, которые длились два дня. В итоге были убиты девятнадцать сербов, стали беженцами – около четырех тысяч, около 900 сербских домов было сожжено, были разрушены 39 храмов и монастырей, в их числе 18 памятников средневековой сербской архитектуры.