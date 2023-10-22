«Антисоциальные и неадекватные». Конец учителям и врачам на Украине

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Украинские чиновники и политики абсолютно утратили связь с реальностью – и вместо ограничения собственных доходов, легальных и не очень, решили урезать зарплаты учителям и врачам.

Об этом на канале «Да это так» заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что украинское руководство ни в чём не хочет себя ограничивать. А если речь идёт об ограничениях, то пускай простые люди ограничиваются. Зарплаты можно ограничить учителям, например, как моей жене зарплата уменьшилась. Спросите у медиков, которые сейчас в три смены работают, потому что больницы переполнены ранеными – вы думаете, им кто-то повышает зарплату? Нет», – сказал Рева.

«Смотрите – выступает эта неадекватная, порождение Третьяковой, Жолнович (действующий министр соцполитки), которая говорит, что нужно «сломать всё, что есть социального». И эти неадекваты руководят. А потом мы удивляемся, как на людей, с которыми тяжело разговаривать. Удивляемся, почему к нам ревизоров присылают, которые задают вопросы, которые не нравятся этим нашим руководителям», – подытожил он.