«Антисоциальные и неадекватные». Конец учителям и врачам на Украине

Вадим Москаленко .  
22.10.2023 16:30
  (Мск) , Киев
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Беспредел, геноцид, Дзен, Медицина, Образование, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинские чиновники и политики абсолютно утратили связь с реальностью – и вместо ограничения собственных доходов, легальных и не очень, решили урезать зарплаты учителям и врачам.

Об этом на канале «Да это так» заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские чиновники и политики абсолютно утратили связь с реальностью – и вместо ограничения собственных...

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«Мы видим, что украинское руководство ни в чём не хочет себя ограничивать. А если речь идёт об ограничениях, то пускай простые люди ограничиваются.

Зарплаты можно ограничить учителям, например, как моей жене зарплата уменьшилась. Спросите у медиков, которые сейчас в три смены работают, потому что больницы переполнены ранеными – вы думаете, им кто-то повышает зарплату? Нет», – сказал Рева.

«Смотрите – выступает эта неадекватная, порождение Третьяковой, Жолнович (действующий министр соцполитки), которая говорит, что нужно «сломать всё, что есть социального». И эти неадекваты руководят.

А потом мы удивляемся, как на людей, с которыми тяжело разговаривать. Удивляемся, почему к нам ревизоров присылают, которые задают вопросы, которые не нравятся этим нашим руководителям», – подытожил он.

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