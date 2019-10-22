22.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина, Экономика
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Антисоциальный бюджет ударит по рейтингу Зеленского

Хотя от государственного бюджета Украины на 2020 год ожидали, что в нем будут повышены социальные выплаты, но эти ожидания не оправдались.

Об этом в эфире телеканала «Киевская Русь» заявил политтехнолог Олег Пастернак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, что правительство хочет как-то ужать и внедряет классические монетаристские принципы в управлении экономикой. Но ожидания у людей следующие – пенсии должны быть повышены, минимальные зарплаты должны быть существенно повышены. Социальные выплаты все должны быть повышены. И эти ожидания этот бюджет сейчас не оправдывает. И к декабрю мы будет иметь первые существенные проседания для команды Зеленского, в худшем случае – существенное падение рейтинга», – сказал Пастернак.

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