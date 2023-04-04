Антисоветская пропаганда и патриотическая профанация – эксперты о том, что породило Трепову

Благодатная почва для взращивания псевдо народовольцев и либерал-предателей формировалась в России несколько десятков лет на пропаганде потребления. Формальная работа с молодежью, и использование Западом технологий продвижения «свободы личности», как товара, привело к появлению прецедента Дарьи Треповой – совершению террористического акта не из мести, а из убежденности в абсолютном добре своих действий.

Об этом говорили эксперты в эфире «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Корни надо искать в предыдущих годах, когда процветало и модно было быть либералом, вещали «Эхо Москвы» и тому подобные «дожди», – отметил политолог Денис Батурин. – Всё это воспитывалось, вписалось в несколько учебников. Не зря же руководство нашей страны говорит о том, что у нас несколько учебников истории, может быть всё-таки сделаем один, чтобы к ЕГЭ приходить нормально, и никаких разночтений и вопросов-то не было. То есть корни – там, и ощущение того, что главное – это свобода, главное – это выражение личности, что в Советском Союзе жили непонятно как, непонятно кто, а их угнетали и так далее и тому подобное. То есть все эти годы воспитывалось определённое невежество, историческое невежество, социальное невежество. А ценностями было потребление, ценностями была некая свобода, которая, как сейчас мы видим, превратилась в абсолютную ложь беззакония и террористические методы. Вот что сейчас в руках у демократии, у свободы, и какими средствами она достигается. Вот об этом речь. В те годы заложили основу для формирования таких личностей, как госпожа Трепова, Навальный и тому подобные. Обратите внимание ещё на господина Пономарёва, который активно примазался к убийству Дугиной, распространяя слухи, там наши люди об этом знали и готовили, и сейчас он полунамекнул, что знает людей, которые убили Татарского. Вот вся их суть, вот вся их сущность. А сам господин Пономарёв – кто? Мелкий воришка, утащивший несколько миллионов из фонда «Сколково» и сбежавшей по этой причине на Украину защищать демократию».

Первый зампредседателя Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич в эфире «Радио Крым» продолжил тему вербовки молодежи через искусственные цели и ценности.

«Здесь, конечно, речь идёт о системной работе. Сейчас принимается очень важное решение, что в регионах темы молодёжи будут курировать заместители глав субъектов, отвечающие за внутреннюю политику. Это смысл идеологии – с молодёжью нужно работать, и ей надо предлагать и кадровые лифты, и развитие, а не бесконечные мероприятия для галочки. Строго говоря, много ли у нас есть реальных молодёжных лидеров молодёжных организаций, которые получают в регионах гранты на развитие своих инициатив? На федеральном уровне это делается, а если мы копнем в регионах, то окажется что? Ну, примерно понятно, о чем я говорю. Законодательство настолько закручено, заморочено в этом плане, что молодёжь боится ответственности. С одной стороны, мы хотим, чтобы средства расходовались прозрачно, но при этом все настолько становится запутано, что молодой энергичный человек 17 лет скажет: да ну нафиг эти проблемы иметь, – отметил Малькевич. – Надо целиком менять системный подход к этому, чтобы инициативные проекты молодёжи получали моментальную оперативную поддержку на муниципальном и региональном уровне, чтобы каждый мог себя проявить, понимал, что это кадровый социальный лифт. А не то, что происходит сейчас – здравствуйте, дети, сейчас мы с вами проведём творческую встречу, «Разговор о важном». И на 1,5 часа всех набить в актовый зал, чтобы галочку поставить. Почему так взлетают и такой популярностью пользуются онлайн-форумы общества «Знание»? Потому что там люди яркие, молодые, состоявшиеся, и рассказывают интересно. Это интересно подаётся и продвигается, все это возможно и не сложно. От того, что в школу придёт ветеран, расскажет про патриотизм, дети патриотами не станут – это так не работает. Потому что даже с правильным посылом надо увлекать и заинтересовывать детей, и делать это не шаблонно и кондово. Враги – они стараются, создают интересные образы, креативно работают, у них технологии продаж, маркетинга, зомбирование. А мы против них выходим со словами: а у нас хорошие люди. У нас правда люди хорошие. Их нужно уметь грамотно запаковывать и продавать аудитории».