Антон Геращенко обьявил, что больше не хочет быть депутатом и на выборы не идет
Нардеп от Народного фронта, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что не намерен баллотироваться в народные депутаты на выборах в парламент в этом году, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом Геращенко написал в Facebook.
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“Работа в парламенте была для меня большим профессиональным вызовом и школой жизни одновременно. Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру для участия в досрочных выборах в Верховную Раду”, – написал он.
В то же время он заявил, что продолжит работу экспертом в созданном при его участии Институте будущего.
“Я продолжу работу по укреплению украинского государства, и в дальнейшем сосредоточусь на проектах в сфере национальной безопасности, обороны, реформы правоохранительной и судебной системы аналитического центра «Украинский институт будущего», одним из основателей которого я являюсь. Это будет интеллектуальная, часто невидимая невооруженным глазом, борьба с российской агрессией, вражеской пропагандой и угрозой реванша”, – добавил Геращенко.
Спасибо!
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