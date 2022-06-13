«Антонов» давно не флагман, а хрен его знает кто» – авиаконструктор «Мрии»

Новости Украины

За 30 лет украинский авиапром не создал ни одного украинского самолёта, лишь с переменным успехом обслуживая то, что осталось после СССР.

Об этом заявил авиаконструктор Анатолий Вовнянко, участвовавший в создании АН-225 «Мрия» и АН-124 «Руслан», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Укроборонпром» – это доильный аппарат, который уничтожает украинскую оборонную промышленность. К сожалению, я смотрю, у нас очень много специалистов появилось, которые выступают в YouTube, везде рассказывают, как в результате санкций российский оборонный комплекс загнётся, завтра его не будет. А про украинский оборонный комплекс, что там вся эта соросятня… фактически его угробили. Ведь фактически украинский оборонный комплекс ничего нормального не производит. Он не производит элементарных беспилотников ударных. Что мы – тупее турков? КБ «Луч», Корыстылёв предлагал сколько. Кто-то ему сделал заказ?» – возмущался Вовнянко в эфире канала украинского политолога Юрия Романенко.

Мрия, уничтоженная в ходе боевых действий под Киевом

Комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского построить новый транспортный самолет Ан-225, конструктор отметил, что киевское руководство опять собирается вкладывать государственные деньги в бесполезные проекты, доставшиеся от СССР.

«Сегодня я считал бы так, что «Мрию» можно было бы отстроить, если бы нашлась, какая-то нормальная страна или какой-то украинский олигарх и сказал – ребят, я готов дать своих 150 миллионов долларов, нанять свою команду, чтобы контролировать расходы, куда они идут, и чтобы вы эту «Мрию» отстроили. Тогда за такие деньги можно было бы строить. А в нищей стране, когда мы занимаем каждый месяц 5 миллиардов для того, чтобы поддержать штаны для бюджетов, выбрасывать такие деньги? Ради чего, чего символ?» – возмущался авиаконструктор.

«Так зачем это делать олигарху либо кому-то другому? Если делает, то выбрасывает 150 миллионов. Для того, чтобы заработать потом. Он же не заработает. Это просто создать памятник», – согласился Юрий Романенко.

«Так Зеленский так и объявил – это будет памятник, он сказал 800 (президент Украины заявил, что на строительство «Мрии» государство выделит 800 миллионов долларов – ред.), и заявил – это будет памятник погибшим пилотам. Так я ему написал, так постройте три АН-178, объявите это памятником, они будут реально работать, и на борту написать имена этих пилотов. Потому что на борту часто пишут имена тех ребят, которые погибли, защищая нашу родину. Каждый день больше 100 человек (Зеленский заявил, что на фронте каждый день гибнет 100 украинских боевиков – ред.) лучших сынов, молодых, умных. Просто в голове не укладывается. В это время хотят строить «Мрии», как такое возможно?» – удивлялся Вовнянко.

««Мрия» нефункциональна?» – уточнил другой участник эфира.

«Неприбыльна, нефункциональна. И ничего она не даёт нашей стране. Она же не двигает нашу страну вперёд. Это мы то, что осталось после СССР, собираем и как будто преподносим, что мы что-то строим. Да мы же ничего не построили, это мы достроили то, что было тогда. Мы за 30 лет не построили ни одного украинского самолёта. Ни подняли и не сказали – вот это мы за 30 лет, Украина, создали такой самолёт, наш флагман «Антонов», который уже не флагман, а хрень его знает кто», – констатировал авиаконструктор.