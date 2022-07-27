«Антоновскому мосту кранты»? Поступили плохие новости из Херсона

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Новости Украины

Украинская армия в очередной раз ударила по Антоновскому мосту в Херсоне, соединяющему два берега Днепра. Несмотря на противодействие российской ПВО, серьезных повреждений избежать не удалось, и теперь мост закрыт для движения.

Об этом в своём блоге сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Впрочем, Стремоусов уверяет, что удары по мосту не приведут к успешному контрнаступлению ВСУ и не нарушат планы России.

«Движение по мосту перекрыто, ночью был нанесён очередной удар «Хаймарсами», но эта истерика, которая сейчас развита в укросми о том, что исход войны чуть ли не решён на этом мосту, – это все просто блеф и очередные истории а ля «небесная сотня». Сейчас что происходит? Мост перекрыт, те, кто стрелял по мосту, немного усложнили жизнь мирному населению Херсона и Херсонской области. На исход боевых действий, контрнаступление бесполезное это никак не влияет. То, что заявляет Зеленский, что в течение трёх-шести недель Херсонская область будет «освобождена» – это все истории и просто ложь… Мы предусмотрели подобное. Существует несколько переправ паромных, будут мосты созданы, переправы военные. А на военную инфраструктуру это никак не повлияет», – сказал Стремоусов.

По мнению военкора Романа Сапонькова, восстановить мост до окончания спецоперации не удастся.

«Антоновскому мосту кранты. Побили полотно и опорную систему. Теперь восстанавливать только специалистами, т.е. после войны», – отмечает Сапоньков.

Генерал-лейтенант Службы внешней разведки России Леонид Решетников считает, что удары по мосту косвенно свидетельствуют о подготовке ВСУ к наступательным действиям и попытке отрезать группировку ВС РФ по обеим берегам Днепра друг от друга.

«Конечно, они готовят возможность для наступления и пытаются разрушить мост, но с другой стороны, понимают, что движение нашей армии в сторону Николаева и Одессы все равно неизбежно. Так что мост имеет стратегическое значение, и они стараются его уничтожить. И с точки зрения своих возможных действий, и наступления, и обороны. А для нас это важно, потому что никто не отменял движения на Одессу», – считает генерал. «Это стремление разрубить важнейшую артерию, потому что, как известно, стационарных переправ через Днепр в этом месте нет. В любом случае, независимо от планов ВСУ – будут ли они переходить в наступление или предпринимать другие действия, это стремление лишить и нашу группировку, и сам город отрубить от материковой России», – заявил «ПолитНавигатору» капитан I ранга запаса Сергей Горбачев.

Российский политолог Сергей Марков в своём блоге также предполагает, что удар по мосту – это предвестник наступления ВСУ, которое командование армии и страны попытается осуществить накануне Дня независимости Украины.

«Что дальше? ВСУ почти разрушили мост через Днепр в Херсоне, Антоновский мост. Считается, что это затруднит поставки войск и оружия российской военной группировке в Херсоне. И после этого начнется наступление ВСУ на Херсон, с целью его вернуть. Считается, что такое наступление начнется скоро и результаты они хотят иметь к 24 августа, когда день независимости Украины от России. Далее несколько вариантов. 1. Будет успешное наступление ВСУ на Херсон. Зеленский триумфально приедет в Херсон, все мировые СМИ будут вести трансляцию. Массовые репрессии против всех, кто в Херсоне сотрудничал с Россией. Вероятность 10%. 2. Это будет имитация наступления ВСУ. Потому что сил на наступление реальное нет. Лучше быть в обороне. Так и будут обстрелы и разговоры о наступлении с целью сорвать референдум. Вероятность 30%. 3. Будет реальное наступление ВСУ на Херсон. Оно провалится. После этого начнется наступление армии России и освобождение Николаева и выход к Одессе. Вероятность 25%. 4. Будет реальное наступление ВСУ в другом месте. Вероятность 15%. 5. Будет реальное наступление ВСУ на Херсон. Оно будет не сильным и не успешным. Армия России отбросит ВСУ, но сильно в наступление не пойдет, потому что главные бои идут на Донбассе. Вероятность 20%».

Российский журналист Валентин Богданов в своём блоге также отмечает, что российская армия после поражения Антоновского моста ВСУ может нанести аналогичные удары по контролируемым Украиной мостам.

«С 24 февраля 2022 года Россия не уничтожила ни одного моста через Днепр. Интересно, а отдавая приказ атаковать Антоновский мост в Херсоне, в Киеве понимали, что в эту игру можно играть вдвоем? Например, только в Киеве мостов через Днепр семь штук», – отмечает журналист. «Ответ от нас может быть любой. И теоретически, и практически мы можем уничтожить любую переправу. Например, мост Метро, мост Патона в Киеве, если будет дана соответствующая команда», – добавляет Сергей Горбачев.

При этом жители Херсона благодарят российских военных за защиту – соответствующие листовки расклеены в городе, пишет местный журналист Геннадий Кабаченко.

«Не только листовки с угрозами, адресованными жителям Херсона от так называемых «партизан», можно увидеть в городе. Есть адекватные херсонцы, которые сегодня расклеили благодарственные листовки военнослужащим, охраняющим наше небо над городом», – сообщает Кабаченко.