«Антоша, где китайцы на Миротворце?» – Монтян троллит Геращенко

19.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Киевские власти в военном отношении способны только обстреливать стариков на линии фронта в Донбассе, а к Крыму они и близко боятся подходить.

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире телеканала «КРТ» заявила известный украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе программы было отмечено: ситуации сложилась такая, что пока крымчане весело празднуют семилетие воссоединения с Россией, на Украине продолжают болтать о возвращении Крыма.

«При нынешней власти (в Киеве – ред.), я думаю, как-то без шансов. Потому что они способны только дерибанить и заниматься междусобойчиками. Они же даже не осмеливаются и близко подходить к тому Крыму.

Всё, на что они способны в военном отношении – это обстреливать всяких несчастных бабушек в украиноязычных сёлах на линии фронта. Это их максимум. Ни на что другое в военном отношении они неспособны. Какой Крым, о чём речь?» – риторически съязвила Монтян.

Также она обратила внимание, как из-за скандала с предприятием «Мотор Сич» китайцы пересмотрели свои инвестиционные проекты с Украиной и заинтересовались налаживанием бизнеса в Крыму.

«Я хотела спросить Антошу «тухлое сало» Геращенко, мифического персонажа Зайцева и прочих веселых товарищей с сайта «Миротворец» – где найти на «Миротворце» тех китайцев, которые на днях посетили Крым?..

Искала, никак не смогла. Если кто-то знает, где странички тех китайцев, которые на днях были в Крыму, скиньте мне, пожалуйста, в любые социальные сети. Очень хочется посмотреть», – с иронией отметила адвокат.