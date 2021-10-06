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06.10.2021 14:38 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Галиция, Крым, Россия, Украина
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Анжелика Варум заявила, что не ездит в Крым ради посещений Львова

Новости УкраиныПопулярная некогда советская и российская певица Анжелика Варум не ездит в Крым, потому что...

Популярная некогда советская и российская певица Анжелика Варум не ездит в Крым, потому что боится стать персоной нон-грата на Украине, откуда она родом.

Об этом Варум заявила в интервью российской журналистке Ирине Шихман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Варум, в родном Львове остались ее родственники и могилы, за которыми нужно ухаживать.

«Я не могу ездить в Крым, я не езжу в Крым уже очень много лет. У меня нет возможности. Ну как, есть возможность, если въезжать только через Украину. Потому что я попадаю в «черные списки» и не смогу приехать во Львов.

У меня там родные, у меня там бабушкина сестра, ей 96 лет. Ну, когда-то ее надо навещать, у меня там могилы, за которыми только я ухаживаю. Ну, я там оставляю деньги, чтобы ухаживали, но мне приходится приезжать, смотреть за могилами», – заявила Варум.

При этом, она назвала «сумасшедшим домом» то, что происходит сегодня в отношениях между Украиной и Россией.

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