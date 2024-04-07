«Апатия и переутомление. Враг выбивает узел за узлом» – украинский военкор

Самая огромная проблема для ВСУ заключается в том, что у киевских властей своё представление об обстановке, а реальность войны и стратегия русских направлены абсолютно на другое.

Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мобилизация нужна очень остро, комплектных частей на фронте нет, комплектность 70% считается очень хорошей. В современной войне, если бы был полный комплект, и были ротации, потери были бы меньшие. Потому что значительное количество наших потерь – это потери из-за переутомления, из-за того, что у бойцов на позициях нет сил для того, чтобы беречь себя. Наступает апатия и переутомление, с этим нужно бороться. А Россия просто продолжает мобилизацию, формирование новых войск для того, чтобы продолжать выбивать у нас узел за узлом. Недавно они захватили Авдеевку, Марьинку – это очень тяжёлые потери для нас», – пожаловался Бутусов.

Он посетовал, что вместо того, чтобы это признать и адаптироваться к войне, Зеленский рассказывает о стабилизации на фронте, заявляет, что враг остановлен, а потери у ВСУ небольшие, и пугает, что «будет какое-то ещё наступление».

«Да оно сейчас идёт, это наступление! У нас проблема в том, что у власти своё представление об обстановке, а реальность войны и стратегия противника направлены абсолютно на другое. И власть на это не может не то что правильно реагировать, но не может и действовать на опережение», – возмутился украинский военкор.