Апелляционный суд БиГ оправдал командира убийц сербов

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Более сотни сербов с фотографиями своих убитых, замученных и пропавших без вести родственников протестовали в Сараево против решения Апелляционного суда БиГ об отмене приговора командиру Третьего корпуса Армии БиГ Сакиба Махмульина.

В январе этого года его приговорили к 10 годом лишения свободы за убийства, пытки и бесчеловечное обращение с сербскими военнопленными и гражданскими лицами, захваченными в плен в 1995 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Расправы над сербами совершали боевики подчинявшегося Махмульину отряда «Эль-Муджахетдин».

Апелляционный суд решил что командир не несет непосредственной ответственности за действия своих подчиненных. Протестующих сербов – преимущественно жителей дальних сел, привезли в столицу, населенную после 1995 года в своей массе бошняками, на автобусах, под конвоем полиции.

Ранее председатель суда Зоран Божич, приговоривший Махмульина к 10 годам, заявил, что экс- командир боевиков виновен в том, что не предотвратил бесчеловечные действия членов отряда «Эль-Муджахетдин», которые номинально подчинялись ему.

«Обвиняемый Махмульин, будучи командиром Третьего корпуса, не препятствовал подчиненным бойцам отряда «Эль- Муджахедин» совершать военные преступления против пленных и раненых солдат Войска Республики Сербской и сербских мирных жителей в лагере «13-й километр» недалеко от Каменицы, в окрестностях Завидовича», – заявил Божич.

За военные преступления против гражданского населения суд приговорил Махмульина к одному году тюремного заключения, за преступления против военнопленных к двум годам, а за военные преступления против раненых и больных к восьми годам – в общей сложности к тюремному заключению сроком на десять лет.

Суд установил, что члены отряда в рамках операций «Весна» и «Фарз» убили 53 захваченных военнослужащих Войска Республики Сербской и бесчеловечно обращались с ними вместе с несколькими гражданскими лицами.

Сакиб Махмульин.

Во второй половине июля 1995 года члены отряда «Эль-Муджахедин» отрезали голову заключенному в лагере «13-й километр» и заставили других заключенных целовать ее. Также они напоили страдавшего от жажды пожилого человека разбавленным метанолом, а после другие заключенные в течение нескольких часов были вынуждены наблюдать за его мучительной смертью.

Захваченных сербских солдат и гражданских лиц в лагере били руками, ногами, прикладами автоматов, металлическими прутьями, шлангами для воды, наносили удары ножами и пытали электрическим током. Итогом пыток стали переломы ребер, ног, рук, челюстей, сломанные зубы и потеря зрения.

Боевик отряда позирует на фоне убитых пленных сербов.

Также суд установил, что в рамках операции «Фарз» в сентябре 1995 года члены отряда похитили пленных и гражданских лиц из пятого батальона и доставили их в лагерь «13-й километр», где они убили, по меньшей мере, 52 человека из огнестрельного и холодного оружия.

Среди жителей Боснии и по сей день ходят разговоры, что Махмульин отправил в подарок президенту Боснии и Герцеговины, исламисту Алие Изетбеговичу в подарок сундук с отрубленными сербскими головами.

Махмульин (крайний слева) на параде боевиков рядом с лидером бошнякских исламистов Алией Изетбеговичем.