07.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Апелляционный суд Киевской области реабилитировал “неисправимого бандита”

Апелляционный суд Киевской области реабилитировал петлюровского атамана Федора Артеменко-Орлика и его соратников Якова Хоменко-Смутенко и Федора Ногу, которые в начале ХХ века “оказывали сопротивление коммунистическому тоталитарному режиму, сражаясь за независимость Украины”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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“В порядке ст. 7 Закона Украины „О реабилитации жертв политических репрессий в Украине“, решением Апелляционного суда Киевской области реабилитирован петлюровский атаман Киевской области Артеменко-Орлик Федор Петровича и его собратья Хоменко-Смутенко Яков Несторович и Нога Федор Архипович”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, они “оказывали сопротивление коммунистическому тоталитарному режиму, участвовали в вооруженных отрядах Украинской Народной Республики и совершали другие действия, которые безусловно свидетельствуют об их борьбе за независимость Украины в начале ХХ века”.

Так, в Киевской области в 1920-1922 годах “начали борьбу против большевистских захватчиков отряды под председательством атамана Орлика в районе Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля, Клавдиево, Бородянки, Тетерева, Радомышля, Иванкова, Дымера, Чернобыля, Фастова, Макарова, которые атаковали большевистские гарнизоны и воинские части Красной армии и проводили агитационную работу среди населения”.

Суд установил, что за свою деятельность постановлением Киевской Губернской чрезвычайной комиссии от 26 февраля 1922 года Артеменко-Орлик Федор Петрович, Хоменко-Смутенко Яков Несторович и Нога Федор Архипович были признаны врагами советской власти, неисправимыми бандитами и приговорены по ст. 58, ст. 68 ч.ч. 1,2 ст. 76 Уголовного кодекса УССР 1922 года к высшей мере наказания — расстрелу.

Изучением архивного уголовного дела установлено, что “указанные лица были необоснованно осуждены за борьбу за независимость Украины, которая проявилась в участии и руководстве вооруженными отрядами УНР, а также в борьбе против действующей власти другим способом”.

Прокуратура Киевской области отстояла свою принципиальную позицию относительно признания необоснованным осуждение петлюровского атамана Киевской области и двух его соратников к высшей мере наказания — расстрелу и добилась их реабилитации.

14 октября 2017 года в Виннице впервые на Украине установили памятник Симону Петлюре – в бывшем еврейском квартале города – Иерусалимке.