Апелляция отклонена: Украинский шпион в Крыму получил 12 лет тюрьмы

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Новости Украины

Верховный суд Республики Крым приговорил к 12-ти годам заключения украинского шпиона, агента ГУР Минобороны Украины Константина Ширигина, который был задержан в марте 2020-го года.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ширигин, работая по заданию ГУР МО Украины, привлек к сотрудничеству российскую военнослужащую, которая была осуждена за госизмену в июле прошлого года.

«В результате расследования уголовного дела в отношении Ширинга были собраны исчерпывающие доказательства его причастности к деятельности ГУР МОУ – сбору, хранению и передаче украинской стороне значительного объема разноплановой информации о воинских частях Южного военного округа, дислоцированных на территории Республики Крым, в том числе сведений, составляющих государственную тайну», – говорится в сообщении.

Апелляция, поданная адвокатом Ширигина, была отклонена, и приговор в 12 лет заключения в колонии строгого режима вступил в силу.