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Большинство из представителей нынешней элиты Запада не удержатся на своих высоких должностях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей колонке пишет председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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«Аплодисменты нацисту из дивизии «СС-Галичина», а потом яркая отставка спикера канадской палаты общин Энтони Рота совершенно не случайна, а весьма показательна. Это можно назвать репетицией для всей западной политической элиты. Большинству из них долго не удержаться на своих местах, поскольку они попали в политический капкан. Судите сами. Если поддерживать режим Зеленского, который сделал нацистскую идеологию государственной, принял соответствующие законы и организовал нацистскую политику и образование, то придется не только устраивать овации нацистам, но и им в ближайшем времени подчиняться. А если осудить нацизм, то о поддержке режима Зеленского не может быть и речи. Тут впору входить в антинацистскую коалицию с Россией», – пишет Медведчук.

Он добавляет, что политическая ситуация Канадой не ограничивается.

«Зеленскому, который фактически построил неонацистскую диктатуру вместо государства, рукоплескали масса политических элит Запада. Появление эсесовца Ярослава Хунки было не случайным, он реально является кумиром для массы украинских нацистов, и Зеленский в этом появлении ничего крамольного не увидел. Вот попробуй он сейчас хоть как-то прокомментировать эту ситуацию, и ему дорого это обойдется. Он и начал свою президентскую деятельность с того, что всячески пытался заискивать с нацистами. А теперь заискивать перед нацистами предлагается западной элите. И, как видим, многих из них это устроило, а некоторые из них являются их прямыми потомками. Но дело обычно не в наследственности, как показывает история, заигрывать с нацистами легче всего, только заканчивается это плохо. Зеленский показал не политическую силу, а слабость, беспринципность и низость», – отмечает политик.

При этом он считает, что спикер канадского парламента показал свою принципиальность.

«Но тогда получается, что у западных политиков плохие перспективы. Показать силу и принципиальность – надо идти в отставку. А хлопать нацистам и заигрывать с ними, показать всем свою слабость и бесхребетность. А времена в мировой политике наступают другие, бесхребетным приспособленцам там уже нечего делать. С одной стороны, их будет презирать и сметать собственный народ, а с другой уничтожать нацисты, чьего расположения они так ищут. Выхода для большинства у провластных западных политиков просто нет, а потому Запад скоро сотрясут политические скандалы и отставки», – резюмирует Медведчук.