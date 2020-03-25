Аплодисменты над опустевшим Белградом. Как столица Сербии живет на каратине

25.03.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В Сербии с 15 марта указом президента страны Александра Вучича введен режим чрезвычайного положения. Причина – борьба с коронавирусом COVID-19. Все учебные заведения закрыты, отменены массовые мероприятия и даже парламентские выборы перенесены на неизвестный срок.

Кроме того, введен комендантский час – он действует с 17 вечера до 5 утра. Нарушение его чревато крупным штрафом, контролируют передвижение граждан сербская армия и полиция. Особенно строгие меры предприняты в отношении пенсионеров: жителям старше 65 лет выход на улицу запрещен категорически.

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Наш корреспондент сейчас находится в Белграде, своими наблюдениями о жизни на «осадном положении» она поделилась с читателями «ПолитНавигатора».

Немного об общей ситуации

В Сербии решили ввести строгие меры, не дожидаясь катастрофической ситуации, которая сейчас сложилась в соседней Италии. Вечером 15 марта президент Вучич обратился к общественности и заявил о режиме ЧП, далее были закрыты границы – сначала наземные, затем и воздушные. Аэропорт Николы Теслы пуст – он может принимать только рейсы, согласованные и одобренные властями.

Например, самолет с врачами из Китая, которые прибыли помогать коллегам, приземлился в субботу. Лидер страны попросил своего китайского «друга и брата» Си Цзиньпина о помощи, и она последовала практически незамедлительно. Доктора из Поднебесной, кстати, высоко оценили организацию карантина в стране. Но, несмотря на это, число зараженных продолжает расти.

Сегодня министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар официально сообщил о 301 случае заражения. Более 150 человек находится под присмотром врачей, 20 подключены к аппарату ИВЛ. Заболевание уже унесло три жизни.

Усугубляет ситуацию то, что в период с 5 марта в страну вернулось более 380 тысяч граждан, которые проживали в европейских государствах и США. По словам Вучича, он сам не ожидал подобного наплыва сограждан, прибывших за бесплатной медицинской помощью. Но лидер Сербии подчеркнул, что и им не откажут в госпитализации и лечении.

На территории Белградской ярмарки развернули импровизированный «госпиталь», если можно это так назвать: поставили три тысячи кроватей на тот случай, если ситуация выйдет из-под контроля и некуда будет свозить больных. Еще пять тысяч койко-мест организовано по стране. Пока что, к счастью, они пусты.

Периодически проносятся с включенными сиренами кареты скорой помощи – в них и водитель, и доктора в белых комбинезонах, в защитных масках и очках. Летают вертолеты – в основном в сторону здания Военно-медицинской академии. Город словно вымер – на улицах мало машин, пешеходов и того меньше.

Как мы живем?

Самое сложное – это настроиться психологически на то, что определённое время жизнь будет идти по новым правилам. Нельзя зайти в любимое кафе, посетить концерт или уроки танца. Дети сидят дома, а с друзьями и родственниками приходится общаться только по телефону или видеосвязи. Все поездки отменены, отпуск перенесен на неизвестный срок, иными словами все планы рухнули. Общественный транспорт не ходит – ни городской, ни междугородний…

Немало печали добавляет и тот факт, что авиасообщение с Россией приостановлено, хотя это и было ожидаемо. Все, кто хотел, смог уехать. Кто не смог по ряду причин – остался. Спокойно себя ощущают те русские, которые имеют ВНЖ или гражданство. Те же, кто проживает в стране согласно межправительственному соглашению от 2009 года, обязывающему граждан России выезжать из Сербии каждые 30 дней (это называется «визаран»), находятся в «подвешенном состоянии», так как границы страны закрыты, а значит, соблюсти это правило они не могут. Будут ли по окончании карантина к ним применятся строгие меры – большой вопрос. А таких россиян в Сербии немало…

В целом мы сейчас словно находимся под домашним арестом – выходить особо нельзя, только в магазин и аптеку, желательно по одному, в маске и перчатках. В парках и скверах гулять тоже запрещено, детские площадки пустые.

Выходим лишь пройтись по своей улице – тут особо повезло тем, кто живет в частном секторе. А еще из доступного – подышать свежим воздухом на балконе. Повезло и «собачникам» – им можно выгуливать своих питомцев, но при этом не уходить дальше 200 метров от дома. Но и это уже плюс.

Сотрудники госсектора и ряда соцслужб, крупных компаний – переведены на удаленную деятельность. Конечно, кто-то работает на местах – нельзя же закрыть пекарни и больницы, АЗС или полицейские участки. Но таких сотрудников мало.

Торговые центры и непродовольственные магазины закрыты. Исключение – сети, что продают бытовую химию. Все разрешенные точки продаж работают до 15 часов. Аптеки тоже работают неполный день, однако купить даже обычные защитные маски сложно. В дефиците и антибактериальные салфетки, гели, спиртосодержащие растворы для дезинфекции.

При этом президент Вучич на одной из пресс-конференций заявил, что государством закуплено около 50 млн хирургических масок, часть из них поступит в аптеки в ближайшее время. Налажено и собственное их производство, но пока приобрести маски сложно.

Рынки открыты для горожан три дня в неделю – купить свежие овощи можно в четверг, пятницу и субботу. Но все идет к тому, что и их запретят.

К слову, на рынке продавцы не снимают масок и перчаток, хотя и не все. Много пустых торговых мест, да и покупателей в разы меньше. Однако дефицита нет – есть и фрукты, и овощи, и мясо с рыбой, цены не изменились.

В магазинах после ажиотажа первых дней сейчас спокойно – туалетная бумага и мука в наличии, как и все остальные товары. Единственное – теперь находиться в большом магазине может не более 10 человек одновременно. Очередь из покупателей ждет на улице, за соблюдением правила следит охрана. В маленьких магазинах и аптеках вход разрешен 1-2 покупателям. При этом никто не ругается, люди спокойно ждут возможности совершить покупки, большинство в масках. Пропускают без очереди волонтеров, которые помогают людям старшего возраста.

Об этом хочу сказать отдельно – по распоряжению властей, лица старше 65 лет не должны вообще покидать свои дома. Все необходимое им обязаны покупать родственники или, если это одинокие пенсионеры, волонтеры. На подъездах домов расклеены объявления с телефонами соцслужбы, куда можно обратиться за подобной услугой. Среди волонтеров много молодежи – ребята в масках, перчатках, со специальными бейджами с именами.

Кроме того, власти сделали «каникулы» для пенсионеров, позволив им три месяца не платить за коммунальные услуги. А пенсии им носят теперь на дом, или же ее по доверенности получают более молодые члены семьи.

Банки также смягчили требования по оплате кредитов – те, кто заболел опасным вирусом, могут получить отсрочку.

В тяжелой ситуации проявилась солидарность людей: так, одно из кафе в Земуне стало делать бесплатные сэндвичи для тех, у кого нет денег. При заказе национальных сладостей – кнедлей – можно отправить бесплатную порцию своим пожилым соседям. Информацию об этом опубликовала одна из кондитерских – достаточно только позвонить, и неожиданная радость для пенсионеров обеспечена.

Студенты старших курсов Медицинского факультета Белградского университета помогают в больницах в качестве волонтёров. А студенты факультета машиностроения наладили небольшое производство специальных пластиковых очков для защиты лица.

Одно из ателье шьет и бесплатно раздает тканевые маски. В момент, когда аптеки пусты, это также становится неплохой помощью.

На онлайн-режим переключились заведения культуры и образования, которые выложили в свободный доступ лекции и экскурсии.

Телеканал РТС транслирует с 8 утра и до полудня уроки для школьников, а после дети шлют фотографии с выполненными заданиями учителям. Ученики русской школы при посольстве России в Сербии также вторую неделю учатся дистанционно – выполняют домашнее задание, пишут контрольные и получают оценки. По этому принципу работают и средние, и высшие учебные заведения. Такой график сохранится до конца учебного года.

Каждый день вечером жители страны включают один из центральных каналов, чтобы узнать новости о положении в стране. Власти пошли по пути максимальной открытости и не замалчивают реальное положение дел. Ежедневно выступают, если не президент Вучич и премьер-министр Ана Брнабич, то министр здравоохранения и главврачи тех клиник, что принимают зараженных пациентов.

А в 20.00 жители Сербии выходят на балконы и аплодируют главным героям этой незримой битвы – врачам, которые днем и ночью спасают жизни. Акцию в их поддержку запустил актер Милош Бикович.

Конечно, настроение у белградцев не самое радужное, есть и паникеры, и те, кто пытается распространять информацию, будто вся проблема надумана, и это простой грипп, от которого спасут «чеснок и ракия». Но таких меньшинство, а в целом оптимизм у жителей Балкан сохраняется.