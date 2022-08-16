Апогей жабогадюкинга 3: Как в Одессе «русского шпиона» поймали

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Новости Украины

История с повсеместной ловлей на Украине коллаборантов, сепаров, агентов Кремля и прочих вражин, сотрудничающих со страной-агрессором, известна всем. Постоянные дискуссии — сажать на 15 лет или расстреливать на месте — на полном серьезе не сходят с ристалищ ток-шоу.

Лидеры общественного мнения, призывая расправляться с русней, несут в своих стримах такое, что черти в Аду плачут от бессилия. А стукачи (о, это очень по-украински) вызывают СБУ – даже если слышат у кого-то из окна русские песни. И вот на этом всем фоне происходит история, что для патриотической общественности — хоть стой, хоть падай.

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Итак, в июне бравые одесские силовики ловят очередного «русского шпиона», обвиняя его в корректировке огня по стратегическим объектам. Вскоре следствие доказывает, что после 24 февраля он создал в облачном хранилище документ, к которому имели доступ некие неустановленные лица с территории России.

В документе, дескать, шпион указывал локации ВСУ и иных военных формирований. Примечательно, что задержанным оказывается гражданин России, почему-то проживающий в Одессе. Но, по версии следствия, якобы являющийся действующим ведущим инженером Московского научно-исследовательского ядерного университета МИФИ. Расклад, согласитесь, странный, только не будем забывать, что речь идет об украинском следствии.

Но дальше происходит самое интересное — на днях суд принимает решение по делу шпиона. Всего через два месяца после задержания! И это притом, что видные пророссийские публицисты, задержанные в феврале-марте, мурыжатся судами по сей день, равно как и арестованные за красные сувенирные флажки обычные безвестные пенсионеры.

В случае же с «российским инженером» все, по украинским меркам, случается вмиг, и патриоты уже потирали волосатые ладошки в ожидании того, как «русскому шпиону» дадут какое-нибудь пожизненное наказание — формально же вина доказана. Однако тому присуждают… всего-то 2 года и 6 месяцев тюрьмы. Но самое главное — почему? Потому что обвиняемый выплатил в пользу ВСУ сто тысяч долларов!..

При этом речь идет о статье 114 УК Украины («Шпионаж»), предусматривающей от 10 до 15 лет лишения свободы. А два с половиной года, еще и по согласованию с государственным обвинением, то есть прокурором — все это окончательно уносит патриотам кукухи.

Во-первых, даже кастрюлеголовые понимают, что огромная сумма в условных единицах пойдет вовсе не ВСУ, а… как там?.. по согласованию со следствием — судье, прокурору и прочим причастным к этому делу.

Во-вторых, может поимка «русских шпионов» для того и нужна, чтобы в это сложное время оплачивать себе привычный образ жизни (золотые унитазы, страусы тощо)?

В-третьих, это же хорошо, чтобы все эти украинствующие борцы с русским миром сами передушили друг друга.

Однако послевкусие все же непонятное — кому война и гибель мирняка, а кому рынок «Привоз», ряд с квашеной капустой, где всегда можно попробовать, а главное, поторговаться. Ну, прямо как с «русским шпионом» — денег дал, уже и не очень плохой. И только тех «русских шпионов» жаль, у кого нет денег…