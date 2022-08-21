Апогей жабогадюкинга 4: Одесская «тилигенция» топит друг друга – кто больший украинец?

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Новости Украины

Месяц назад я писал о скандале вокруг Всемирного клуба одесситов. Скандал разразился из-за того, что лауреатами Одесской международной премии имени Исаака Бабеля, учреждений клубом, стали писатели из России.

Ну, то что патриоты вздыбились в холке, а особо рьяные даже предложили «пульнуть по клубу бомбой», это понятно. Однако пикантности ситуации придал мэр Труханов, который в желании докричаться до Киева «Это не я!» подставил организации самую подлую подножку.

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«Мы вынуждены приостановить наше взаимодействие со Всемирным клубом одесситов», — заявил он.

Не буду повторять его длинную тираду, однако суть ее была такова: недопустимо во время войны, развязанной Россией, раздавать премии российским писателям. И помещение клуба за символическую цену — гривна в год — пообещал отобрать.

Казалось бы, что должны были сделать в клубе? Аргументировать свою позицию. Ну все-таки же писатели, публицисты, историки — языки подвешены. Ну как же не объяснить, что вот их светоч, например, Михаил Жванецкий, тоже, выходит, был российским писателем. Так что же теперь по бульвару его имени «бомбами пулять»?

Однако первые действия президиума напомнили нечто из сферы психиатрии. 1. Разрыв деловых отношений с филиалами в Москве, Питере и Мурманске. 2. Оправдания и калькуляция — посмотрите, сколько обмундирования мы закупили для АТО за 8 лет, а сейчас помогаем армии! Вице-президент ВКО Валерий Хаит и директор организации Григорий Барац — едрить их, литераторы! — наперебой соревновались в пассажах про «агрессию Путина».

А Хаит и подавно драл глотку — мол, благодаря нашим благотворительным мероприятиям удалось купить для ВСУ 70 бронежилетов! НО!

19 августа местные СМИ злорадно сообщили:

«Всемирный клуб одесситов вышел из числа основателей литературной премии имени Бабеля».

Об этом официально сообщили в Президентском совете клуба. Выдачи премий и дипломов лауреатам не будет (хочешь конфетку? А нэту!). Также на общем собрании большинством голосов было принято решение об отставке с поста вице-президента Валерия Хаита, так как именно он когда-то бабелевскую премию и учредил. Так и захотелось спросить: ну что, сынку, помогли тебе твои бронежилеты?..

Да и Труханов молчит — оставит шикарное помещение в центре города или нет, неизвестно.Значит, надо еще кого-нибудь слить. Например, Бараца.

А ведь все это кубло графоманов связывают десятилетия «дружбы навек» и игрища в настоящих одесситов… Вылившиеся в соревнование «Кто больший украинец». С такими-то фамилиями.

А так как в этой истории никого не жалко — ни жабу, ни гадюку, то могу подкинуть кастрюлям идею. Заодно и все вице-президенты клуба (а их там много) помирятся. Шановнэ панство, вы как-то спросите у них: а почему ваши дети из «Квартета И» долларовые миллионеры в России?