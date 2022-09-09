Апогей жабогадюкинга 5: В Одессе ОПЗЖ отбирает хлеб у нациков

Новости Украины

Несмотря на то, что в июне уже восьмой (!) по счету апелляционный административный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и окончательно запретил партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», в Одессе ОПЗЖ продолжает функционировать, как ни в чем не бывало — и в облсовете, и в горсовете.

Пикантности ситуации придает тот факт, что у местных патриотов особо «пригорает» из-за того, что над ними довлеет не столько фигура Медведчука, который все равно «нейтрализован», сколько местные персоны из разряда «агентов Кремля».

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А если конкретно — зампред Одесского облсовета и по совместительству депутат партии Труханова «Доверяй делам» Вадим Шкаровский.

Так вышло, что незадолго до начала СВО, когда патриоты собирали «трывожни вализкы», а отбросам общества, не глядя в паспорта без прописки и справки об освобождении, раздавали оружие для формирования теробороны, Шкаровский позволил себе неаккуратно высказаться.

«Мы снова создаем какие-то объединения. Мы это прошли в 14-м и 15-м годах, когда такие объединения отжимали у кого-то бизнес и сами решали, кто для них враг, а кто нет. Это бандформирования, иначе я их назвать не могу».

Ответка не заставила себя ждать — фото и личные данные Шкаровского вмиг появились в базе «Миротворец» с пометкой — кстати, на русском языке! — «действия, направленные на подрыв обороноспособности Украины. Отрицание российской агрессии».

Активисты извлекли из небытия и прежние высказывания Шкаровского, а также его посты в соцсетях, среди которых «Революция достоинства развалила государство», оценивание событий 2013-2014 годов как госпереворота и даже цитата, которую приписывают Геббельсу: «Бандеровцы — это умалишенные маньяки или, другими словами, озверевший скот. Но именно такие нам нужны в данный период времени, чтобы уничтожить непокорных славян. А затем они сами должны быть уничтожены, так как зверям не место среди людей».

Не очень было понятно, на что конкретно обиделись патриоты — на то, что нелицеприятно по ним проехался их кумир Геббельс, на «озверевший скот», на «уничтожение» или на то, что какой-то Шкаровский покусился на ТРО?

«Когда вы называете тероборону «бандформированием», хочу напомнить, что благодаря этим «бандформированиям» мы остановили «русскую весну», — заявил представитель криминалитета в облсовете, депутат от «Батькивщины» Андрей Бабенко. — Если повторится такое же, я буду лично стоять рядом с этим «бандформированием». И каждый, кто будет говорить так на этих людей, будет знакомиться с моим кулаком. Здесь «русской весны» не будет. Не будут здесь сепары бегать, рассказывать, что они будут править нашей Одессой. Это я вам говорю, что не надо оскорблять патриотов Украины, которые положили свою жизнь за страну, за Украину, которая должна быть независимой».

Понятно, что к борьбе со Шкаровским тут же присоединились все профессиональные украинцы от Одессы — Ганул-Гуцалюк-Гончаренко и прочее на букву «Г». Однако прошло полгода, а патриотам «зась» — со Шкаровского не только никто шкуру не содрал и за лапоть на березе не подвесил, так он еще чуть ли не каждый день награды воякам ВСУ и вольным карателям раздает. Да-да, никто его даже не уволил. Это он теперь «звезда», а не означенные державники.

Все-таки, хорошую партийную школу в ОПЗЖ прошел наш пострел: Медведчук — тот политзаключенными «барыжил», Шкаровский — дипломами и льготами ампутантам-воякам. И главное, «кто ж его посадит, он же памятник» — уволить-то сам себя с кормушки Шкаровский не может (не хочет), а его коллеги по фракции «Доверяй делам» во главе с ее главой, экс коммунистом Сергеем Гриневецким упорно отказываются подписываться под проектом решения об отставке Шкаровского. А глава облсовета, курам на смех представляющий «Слугу народа», Григорий Диденко, и не настаивает, делая вид, что никакого проекта об отставке не существует.

Ну, зрада зрадющая. Парадоксальная такая зрада. И вот уже упоротые телеграм-каналы принялись разгонять написанный под копирку текст:

«В Одессе отказались рассматривать отставку заместителя председателя областного совета от ОПЗЖ Шкаровского. Проект решения не подписала фракция Труханова «Доверяй делам». Ситуация в Одессе настораживает. 40% (!) всех депутатов городского и областного советов — члены запрещенных партий. 70% состава партии «Доверяй делам» — экс-депутаты Партии регионов, Коммунистической партии, Оппозиционного блока».

Однако в облсовете эту волну опять проигнорировали, поэтому взоры местных журналистов переметнулись на опального в среде нациков Труханова, который как в вышиванки ни рядится, а в патриоты не годится — не признают его за своего.

«Почему не увольняют Шкаровского, назвавшего ТРО бандитами?», — спросили у одесского мэра.

И вот, как он опять заерзал на двух стульях:

«Здесь речь идет не о должности. Для меня важно, почему этот человек так сказал. Если он уверен в этом, он должен отвечать за то, что он говорил… Это нужно спросить у фракции «Доверяй делам» в областном совете. Я сказал, что вы решаете, вы лучше знаете обстановку».

Да что тут комментировать — когда Труханов без бумажки и политтехнологов, то говорить с ним, примерно как с Кличко. Другое дело ситуация в областной власти, а областной администрацией, напомню, руководит командир карательного батальона «Айдар» Максим Марченко, и все эти «70% представителей запрещенных партий» куролесят у него под носом. Как тебе такое, Илон Маск, «звыняйтэ», президент Зеленский?!.