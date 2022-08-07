Апогей жабогадюкинга: Зеленский лишил Гончаренко дипломатического паспорта

Новости Украины

Это просто праздник какой-то. Тот случай, когда говорят — в этой новости прекрасно все! Между жабой и гадюкой один ноль. Бывший пиит русского мира, а последние 8 лет — главная смешная моська против Путина Алёша Гончаренко, закатил на своем Ютуб-канале истерику. Повод — Зеленский аннулировал его дипломатический паспорт. Гончаренко же заявил, что тот «сделал херню» и «строит на Украине вторую Россию». В общем, это очень смешно. Давайте поржем вместе. Или, как сказал сам Алёша, «будем говорить о том, что Зеленский меня так не любит, что аж кушать не может, и какие глупости он делает».

Сначала Гончаренко наехал на зелеботов (сам будучи порохоботом): «Они сразу принялись разгонять, какой великий мудрый Зеленский, и какие эти депутаты подонки, ездят по заграницам — «не х…й шастать!». А Зеленский навел порядок. Это полное лицемерие и вранье».

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И Лёша рассказал «правду».

«Говорю вам абсолютно ответственно, что с 24 февраля я ни разу не воспользовался диппаспортом для пересечения границы. Я всегда пользовался обычным заграничным, как у каждого из вас».

Ну да, как у каждого обычного украинского бомжа — у каждого по загранпаспорту. Это ж обычно.

Но «наш герой» наехал на «Слуг народа» — вот, мол, кто катается за границу «как на срачку».

«А депутат Ковалев, который коллаборант и подонок и негодяй — он какую фракцию представляет? А-а-а, «Слуга народа»! Наведите там порядок у себя, чтобы ваши депутаты не были коллаборантами, не катались на отдых, не сидели в Монако».

Гончаренко тыкал в экран Зеленскому, махал кулачком, обвинял гаранта в пиаре и беззаконии, заявлял, что ни разу не был за границей на шопинге (какая полезная информация) и — вдохните глубже! — «присоединился к теробороне, чтобы откинуть русских от Киева» (гомерический хохот). Ссылался на свои выступления на ассамблеях, дружбу с Борисом Джонсоном и конгрессом США, назвав себя «бойцом дипломатического фронта», который «доставал для Украины оружие самолетами» (ржака ржачная, но для будущего трибунала сойдет). И главное, ни разу нигде за границей не раскололся, что «Ермак — российский агент»…

Ору!

…и дальше он жег правду-матку.

«Кто-то забыл, что у нас идет война. Восемь лет идет война (Леша, за эту фразу тебя свои же посадят). Есть такой телеграм-канал «Тайны депутата». Один из анонимных. Я вам открою анонимность — он принадлежит офису президента. Они там всех поливают, выкладывают такую информацию как мобильные телефоны народных депутатов».

Да, Леша, твой праведный гнев поистине в точку. Только как тогда быть с «Миротворцем», на который ты и тебе подобные нелюди 8 лет сливали инфу — и не только телефоны, но адреса, и даже данные на малолетних детей — на обычных граждан, а не народных депутатов. И сколько их теперь сидит «на подвалах». И не твой ли сайт «Думская» призывает «ловить сепаров» из заметки в заметку каждый день?

«Какой-то херней страдают, когда идет война, — не переставал бузить Гончаренко. — Вам нечего делать? Прекращайте заниматься херней!.. Мы не дадим построить в Украине диктатуру. Мы сражаемся не только за свою независимость — нам не нужна вторая Россия здесь!».

Еще он посоветовал Зеленскому почитать, что о нем пишут в «Таймс» — мол, хуже некуда, и что он подрывает авторитет Украины.

В общем, что будет теперь, что будет? И я даже не про Лешика, а про обратку в сторону Порошенко.

Но в целом, в качестве воспитательного момента, предлагаю не только лишить Гончаренко дипломатического паспорта, но и впаять ему статью за нарушение языкового закона. Ведь говорил «одвичный» украинский патриот Алексей на русском, то есть на родном языке, как и все в гневе. И Зеленскому, кстати, тоже — статью! — потому что он тоже на эмоциях говорит по-русски.

Сожрите уже друг друга.