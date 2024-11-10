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Посмотрите на фото — на нем премьер-министр Украины Шмыгаль шарится по Одессе. Слева, который карлик — гауляйтер Кипер, детоубийца, сбивший на машине ребенка, но отмазанный системой, а потом одним росчерком пера отменивший все русские улицы и памятники в Одессе. Нацисты якобы проводят инспекцию готовности региона к обстрелам критической электрической инфраструктуры.

А теперь обратите внимание на автоматчиков по сторонам. От кого они защищают хозяев?.. Понятно, от одесситов. Часовые концлагеря «Солнышко» лижут сапоги гестаповцам, прибывшим проводить очередные нечеловеческие эксперименты.

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Так ли уж инспекторам важен комфорт узников и риск того, что они останутся без света? А может, что-то другое важно?

Проверка происходит накануне визита в Одессу послов 27-ми стран ЕС и делегации Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности во главе с председателем комитета Делфин Пронк.

Как скажет потом Кипер:

«Обсудили работу портов, зерновой коридор, обстрелы, энергетическую ситуацию и культурную жизнь».

Шобла киевская из верхов тоже, конечно, понаехала — денег у западных партнеров клянчить. Это для них были нужны свет, тепло и безопасность, а не для одесситов, на которых направлены дула автоматов.

После таких сообщений в комментариях обычно пишут:

«Ну, вот же они собрались все вместе! Ну, почему бы именно сейчас по ним не пальнуть?!»

(Однажды ведь и правда, когда Зеленский ошивался в порту, ракета чуть не отправила его на корм рыбам)…

А я отвечаю — палят (бьют, стреляют, бомбят), и еще как! Уже четыре дня подряд. Чему свидетельством другие, не такие гламурные фотографии.

Вот как западные партнеры приезжают и высказываются не столько о «культурной жизни», сколько о «готовности выделить дополнительные средства противовоздушной обороны по безопасности Черноморского региона» (как в последний раз), так и наступает «Апокалипсис».

Воздушные бои идут во всех районах Одессы, а что до последствий, то все эти страшные пожары и разрушения объединяет одно — близость к промзонам. Независимо от того, «живые» это локации или давно уничтоженные Украиной (заброшенные заводы, ангары, учебные аэродромы) — все эти места служат точками размещения ПВО, околотками для сборки или хранения военной техники. В Одессе об этом давно знают.

А что касается случайных разрушенных объектов — в историческом центре или густонаселенных спальных районах, где ничем военным вроде бы и не пахнет… так ведь ПВО херачит как угорелое! Как будто специально, чтобы завтра пропагандисты рассказывали о падающих на балконы шахедах и разрушенных школах. Еле вызоленных из-под руин детях и собаках, которым ветеринары пришивают лапы. И, естественно, жертвах. Которые, к сожалению, опять есть.

…вот только Апокалипсис несут всадники — киевские нацисты с инспекциями, гауляйтеры, «западные партнеры». В Одессе тоже об этом хорошо знают. И никогда не простят.