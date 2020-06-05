Аппетит растёт во время еды: Варфоломей замахнулся еще и на храмы украинских греко-католиков

05.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Галиция, Украина, Церковь
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Евросоюз выделил грант в размере 145 тысяч евро на исследование общественного мнения по поводу гипотетической возможности объединения созданной по приказу США при Петре Порошенко раскольнической «Православной церкви Украины» и греко-католической униатской Церкви.

Грант получила неправительственная организация «Институт внешнеполитических исследований».

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Исследование называется «Изучение общественного мнения граждан и обеспечение наиболее эффективных путей присоединения украинской и русинской грекокатолических церквей к Православной церкви Украины».

Цель проекта сформулирована как  «достижение взаимопонимания иерархов и паствы в процессе экуменического объединения ПЦУ, УГКЦ и РГКЦ, в том числе добровольной передачи приходов и имущества под контроль Поместной церкви Украины», а также «создание дорожной карты использования украинского опыта для экуменического воссоединения православных и греко-католических церквей византийского обряда под руководством Вселенского Патриархата».

Политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «112 Украина» выразил опасения, что инициатива по переходу греко-католиков под Константинопольского Патриарха еще больше обострит межконфессиональное противостояние в бывшей советской республике.

«Это гранит на спасение ПЦУ. Проект застыл, поэтому хотят его искусственно оживить. Но вот почему ЕС? Зачем они это делают? У нас и так много расколотости, фрагментации, в том числе и религиозной…

А вот задача людей, которым небезразлична судьба страны, ее единство и духовное здоровье, – такие вещи должны предупреждать и не дать, чтобы кто-то использовал благовидные цели для того, чтобы подливать сюда «керосинчик». И надо, конечно, разобраться с этими грантополучателями», – сказал Вадим Карасев.

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