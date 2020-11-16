Аппетиты Эрдогана простираются до Бессарабии

16.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Запад «накачивает» Турцию для большой региональной войны. Данной цели соответствует и анонсированное усиление сотрудничества турецких и украинских военных – впоследствии они могут развернуть боевые действия, прежде всего, на Донбассе и в Крыму.

Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил лидер движения «Суть времени», публицист и политолог Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас имеют место некоторые аналоги с германской ситуацией 20-ых годов. Потому что если кто-то с нами и будет воевать by proxy, то есть, при посредничестве, и если кого-то и будут накачивать к этой войне, то это Турция. Но накачивать ее будем не мы. Накачивать ее будет британская разведка, всё вместе западное сообщество, потому что они хотят чьими-то руками развязать большую региональную войну с перетеканием в крупную.

Не мы ее будем накачивать, не мы хозяева этого процесса, и каждый раз, когда нам кажется, что там есть наша доля, это примерно такая же иллюзия, как была с Германией. Не будет нас там, там будут другие», – заявил Кургинян.

«Украина поехала перенимать турецкий опыт, диалог между украинскими и турецкими военными усилился, готовьтесь к чему-то на Донбассе и в Крыму. Если Турция всерьез заявляет о неоосманизме и пантюркизме, первая территория – Крым, следующая территория – Северный Кавказ, дальше Поволжье, и дальше уже вопрос о том, когда они вспомнят, чья была Бессарабия.

И когда это всё оформится всерьез, мы окажемся перед крупной угрозой, и она прямо формируется день ото дня. И говорить: «да ладно вам, да что там, да турки болтают, да это всё пустые слова» – вы посмотрите в его глаза (президента Турции Эрдогана – ред.), это не пустые слова. Перед нами разворачивается нечто единственное, что может стать для нас серьезной военно-политической угрозой», – добавил публицист.