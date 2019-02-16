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16.02.2019
 
Украина, Церковь
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Аппетиты Филарета растут на фоне провала атаки на УПЦ МП

Раскольничий «киевский патриархат», получивший томос о признании в Стамбуле, будет претендовать на огромное число храмов на Украине, пользуясь своей близостью к нынешней власти.

Об этом пишет сегодня украинское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ПЦУ будет претендовать – уже претендует – на приоритетное право пользоваться государственной собственностью. Причем храмы-музеи (да и лавры тоже) – это только вишенка на торте. Есть ведь еще храмы при разнообразных государственных учреждениях – больницах, воинских частях, тюрьмах, крематориях. В общем, есть чем поживиться. И в ПЦУ свой шанс постараются не упустить, – не для этого УПЦ КП так билась за Томос и так старательно отпугивала потенциальных конкурентов», – говорится в статье.

Вместе с тем, признает издание, практически нет реальных переходов общин из канонической Украинской Церкви (Московского Патриархата) к раскольникам вместе с храмами.

«Объединения церквей не случилось, – УПЦ МП остается с нами и, вероятно, надолго. Переходы, конечно, есть, и мы считаем и даже можем наблюдать за структурным приростом на интерактивной карте, но назвать их массовыми никак нельзя. Поэтому любимый церковный штамп украинской власти (от Кравчука до Порошенко), что церковь – «фактор консолидации нации», нам лучше замести под коврик», – пишет «Зеркало недели».

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