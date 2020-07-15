Аппетиты растут: Албанцы ультимативно потребовали четыре места в правительстве Сербии

15.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Делегация коалиции «Албанская демократическая альтернатива – Объединенная долина», консолидирующая албанцев Сербии, провела встречу с сербским президентом Александром Вучичем, в ультимативном тоне потребовав от него места в руководстве страны.

Об этом сообщил участник встречи, албанский мэр сербского Прешево Шчирим Арифи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы довели до президента Вучича позицию албанцев Прешевской долины (территория на юго-западе Сербии с высоким процентом албанского населения – ред.), – написал Арифи на своей странице в фейсбук. – Если он хочет показать миру, насколько европейский его народ, то самое время доказать это. И не нужно больше слов.

Для того, чтобы мы, албанцы, стали частью правительства, наши условия таковы: министр местного самоуправления, помощник министра экономики, государственный секретарь министерства образования, председатель Координационного органа (правительства Сербии по вопросам Прешево, Медведжи и Буяноваца, входящих в Прешевскую долину – ред.). Ждем ответа!».

Встреча Александра Вучича и делегации албанских партий Прешевской долины.

Коалиция албанских партий и движений «Албанская демократическая альтернатива – Объединенная долина» была специально сформирована для участия в прошедших в июне парламентских и местных выборах Сербии при активном кураторстве главы МИД Албании, уроженца Косово Гента Чакая.

Пока неизвестно, какой даст ответ президент Вучич на требования албанцев, но многие эксперты отметили, что представителям этой общины непозволительно выдвигать ультиматумы главе государства.