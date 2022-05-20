Аппетиты растут: киевский карлик требует от Запада уже сотни миллиардов долларов «на восстановление»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

На послевоенное восстановление Украины понадобится сотни миллиардов долларов, и к сбору этих денег будут привлечены многие государства. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский во время обращения к студентам.

«Это большая программа, когда каждая страна мира, наши партнеры и друзья будут иметь патронат над тем или иным регионом или над той или иной отраслью в нашем государстве. Мы будем восстанавливать нашу страну – новейшую, технологическую», – пообещал Зеленский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Нью-Васюки» в исполнении Зеленского поражают своим размахом: по его словам, план восстановления страны будет предусматривать восстановление всей инфраструктуры, включая дороги, мосты, медицинские и образовательные объекты, строительство временного и постоянного жилья для людей, потерявших дома.

Зеленский даже пообещал, что «после деоккупации украинских территорий» студенты и преподаватели смогут вернуться в родные стены своих вузов.

В то же время, по признанию Зеленского, до сих пор неизвестно состояние инфраструктуры на потерянных Украиной территориях, в частности в Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Херсоне и т.д.

«Мариуполь – сердце, в которое попало много пуль военных РФ. Сердце точно будет биться. Мы точно отстроим Мариуполь – современный, совершенно новый, технологичный. Все мы будем гордиться им и вспоминать произошедшую с людьми трагедию. Мы точно будем помнить, какой ценой отстроен и отвоеван город Мариуполь», – фантазирует Зеленский, который совершенно точно понимает, что при любом раскладе Мариуполь уже точно не вернется под украинский контроль.

В Киеве подсчитали, что для восстановления разрушенных в результате боевых действий украинских населенных пунктов понадобится 600 миллиардов долларов и около 10-20 лет, но с условием, что Западом будет введен “План Маршалла” и оплачены все расходы.

Вместе с тем, Запад не обнаруживает никакого желания тратить столь гигантские суммы на восстановление Украины. Пока что 90 % помощи идущей киевскому режиму – это дополнительные уголья в костер войны, это деньги на поставку оружия, а не на налаживание мирной жизни.