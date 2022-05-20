Аппетиты растут: киевский карлик требует от Запада уже сотни миллиардов долларов «на восстановление»

20.05.2022  10:23 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Мариуполь, Пропаганда, Украина, Финансы, Экономика коллапса
Новости Украины

На послевоенное восстановление Украины понадобится сотни миллиардов долларов, и к сбору этих денег будут привлечены многие государства. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский во время обращения к студентам.

«Это большая программа, когда каждая страна мира, наши партнеры и друзья будут иметь патронат над тем или иным регионом или над той или иной отраслью в нашем государстве. Мы будем восстанавливать нашу страну – новейшую, технологическую», – пообещал Зеленский.

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«Нью-Васюки» в исполнении Зеленского поражают своим размахом: по его словам, план восстановления страны будет предусматривать восстановление всей инфраструктуры, включая дороги, мосты, медицинские и образовательные объекты, строительство временного и постоянного жилья для людей, потерявших дома.

Зеленский даже пообещал, что «после деоккупации украинских территорий» студенты и преподаватели смогут вернуться в родные стены своих вузов.

В то же время, по признанию Зеленского, до сих пор неизвестно состояние инфраструктуры на потерянных Украиной территориях, в частности в Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Херсоне и т.д.

«Мариуполь – сердце, в которое попало много пуль военных РФ. Сердце точно будет биться. Мы точно отстроим Мариуполь – современный, совершенно новый, технологичный. Все мы будем гордиться им и вспоминать произошедшую с людьми трагедию. Мы точно будем помнить, какой ценой отстроен и отвоеван город Мариуполь», – фантазирует Зеленский, который совершенно точно понимает, что при любом раскладе Мариуполь уже точно не вернется под украинский контроль.

В Киеве подсчитали, что для восстановления разрушенных в результате боевых действий украинских населенных пунктов понадобится  600 миллиардов долларов и около 10-20 лет, но с условием, что Западом будет введен “План Маршалла” и оплачены все расходы.

Вместе с тем, Запад не обнаруживает никакого желания тратить столь гигантские суммы на восстановление Украины. Пока что 90 % помощи идущей киевскому режиму – это дополнительные уголья в костер войны, это деньги на поставку оружия, а не на налаживание мирной жизни.

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