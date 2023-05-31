Аппетиты растут: Украина позарилась на Каспий

Анатолий Лапин.  
31.05.2023 10:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1375
 
Дзен, Иран, ООН, Россия, Украина


Украина может попытаться добиться от ООН ввода мониторинговой миссии в Каспийское море, чтобы пресечь попадание вооружения из Ирана в Россию.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший замначальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может попытаться добиться от ООН ввода мониторинговой миссии в Каспийское море, чтобы пресечь...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


При этом, капитан I ранга ВМСУ признал, что сделать это будет практически невозможно.

«Без привлечения какого-то института, как Организация Объединенных Наций, сделать это сложно. А мы знаем, что Россия входит в состав Совета безопасности, поэтому, скорее всего, такого решения не состоится. Хотя, можно было бы это обыграть, и такие истории были с тем, что ООН вмешивалась и проводила такие операции. Но в случае заинтересованного лица – России, сделать это очень сложно.

Мы знаем это сейчас по этим многочисленным заявлениям, намерениям дискуссии называть эту войну войной, которую Россия отрицает. Хотя, ее поддержка, мы видим, тает. Но с Каспием будет сложно, хотя можно посмотреть и, возможно, юристы могли бы что-то найти. И нашим партнером реальным, наверное, мог бы быть Азербайджан. Возможно, Казахстан, но я не знаю, насколько», – заявил Рыженко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть