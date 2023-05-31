Аппетиты растут: Украина позарилась на Каспий

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Украина может попытаться добиться от ООН ввода мониторинговой миссии в Каспийское море, чтобы пресечь попадание вооружения из Ирана в Россию.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший замначальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, капитан I ранга ВМСУ признал, что сделать это будет практически невозможно.

«Без привлечения какого-то института, как Организация Объединенных Наций, сделать это сложно. А мы знаем, что Россия входит в состав Совета безопасности, поэтому, скорее всего, такого решения не состоится. Хотя, можно было бы это обыграть, и такие истории были с тем, что ООН вмешивалась и проводила такие операции. Но в случае заинтересованного лица – России, сделать это очень сложно. Мы знаем это сейчас по этим многочисленным заявлениям, намерениям дискуссии называть эту войну войной, которую Россия отрицает. Хотя, ее поддержка, мы видим, тает. Но с Каспием будет сложно, хотя можно посмотреть и, возможно, юристы могли бы что-то найти. И нашим партнером реальным, наверное, мог бы быть Азербайджан. Возможно, Казахстан, но я не знаю, насколько», – заявил Рыженко.