Аппетиты стали меньше – теперь Столтенберг просит на Украину не 100, а 40 миллиардов в год
Bloomberg пишет, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов создания фонда помощи Украине на 100 млрд евро на следующие пять лет. Произошло это после того, как он столкнулся с сопротивлением со стороны членов альянса, и вместо этого просит страны сохранить свои текущие взносы, говорят люди, знакомые с этим вопросом.
Впрочем, это не означает, что от планов повысить довольствие Киеву отеказались.. Просто аппетиты стали меньше.
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В соответствии с новым предложением, которое может получить поддержку министров обороны стран НАТО, когда они соберутся в Брюсселе на следующей неделе, союзники обязуются тратить в общей сложности не менее 40 миллиардов евро (43 миллиарда долларов) в год на летальную и нелетальную помощь Украине.
По словам конфидентов издания это соответствовало бы среднегодовым размерам взносов с момента начала войны в 2022 году.
НАТО определит цели пожертвований каждой страны на основе процента их ВВП, а затем, вероятно, опубликует итоговые суммы в годовом отчете.
Отчисления США, как ожидается, составят половину от упомянутой суммы, оставшаяся часть будет распределяться между другими странами НАТО.
Это предложение, по данным журналистов, вызывает большую поддержку среди членов НАТО, в то же время Венгрия настаивает на возможности отказаться от увеличения размера помощи Украине.
Впрочем, нужно понимать, что окончательные решения если и будут приняты, то на саммите Альянса в Вашингтоне.
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