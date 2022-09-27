Apple и Microsoft ужесточили санкции против России

27.09.2022  16:38 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции


Американский IT-гигант компания Microsoft расширила список своих антироссийских санкций – жителям РФ заблокирована возможность устанавливать обновление операционной системы.

Это касается оболочки Windows 11-й версии. Обновление под номером 22H2, которое позволяло, среди прочего, изменить меню «Проводник» и дизайн «Диспетчера задач», больше не доступно для загрузки с территории России.

Американский IT-гигант компания Microsoft расширила список своих антироссийских санкций – жителям РФ заблокирована возможность...

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Напомним, до этого Microsoft уже заблокировала россиянам обновление операционной системы Windows 10.

Также пресс-служба компании выпустила релиз, в котором заявляла, что за март собрала более 35 миллионов долларов в поддержку Украины. Кроме того, для этой страны сделали бесплатными ряд сервисов компании и оказали техническую поддержку.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», накануне очередные ограничения для россиян ввела и американская корпорация Apple – из официального магазина приложений были исключены сервисы компании «ВКонтакте».

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