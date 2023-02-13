Apple не желает терять Россию – новые айфоны заходят в страну

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В настоящее время товары, завозившиеся ранее из Европы, поступают в Россию без особых проблем через азиатские страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил доктор экономических наук, директор московского Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

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У него поинтересовались, в какой степени российскому бизнесу удалось решить те проблемы, с которыми он столкнулся в прошлом году, — разрушенная логистика, потерянные рынки сбыта на Западе, рухнувший спрос, сложности при расчетах с контрагентами за рубежом.

«Если говорить про ритейл, то многие проблемы, лежавшие на поверхности, они в целом решили. Сегодня те товары, что ранее завозились из Европы, поступают в Россию через Турцию, Казахстан, Сингапур. Новые айфоны приходят через Эмираты и продаются как обычно. Многие западные компании так и не покинули Россию либо же формально сделали это, но продолжают сотрудничать через посредников», – сказал Иноземцев в интервью «Московскому комсомольцу».

Он считает, что в заявлениях и публичных действиях западных компаний «немало лукавства».

«Если бы Apple ушла не на словах, а на деле, она бы отключила поддержку российских пользователей и заблокировала все свои телефоны (их местоположение прекрасно отслеживается) на территории РФ. Но такого и близко нет!», – обратил внимание экономист.

По его словам, гораздо хуже обстоит дело с комплектующими, которым наладить адекватную замену не удается.

«Я уж не говорю про самолеты и автомобили, чьи детали не поставляются в Россию. Запчасти приходят окольными путями, но всякие технологические новшества не поддерживаются. Например, компьютерная начинка автомобилей. Естественно, автопром встал.

Простаивают и мощности, созданные в сотрудничестве с западными компаниями, — особенно те, что занимались сборкой и наладкой промышленного оборудования. Частный сектор, который был завязан на Европу и другие «недружественные» страны, понес тяжелейшие потери. Конечно, по инерции колесики экономики будут и дальше крутиться, но развитие остановилось, и прогресса не следует ждать практически нигде», – считает Иноземцев.