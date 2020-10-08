08.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Tехнологии, Белоруссия, Конфликт, майдан, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Apple пошла против Дурова, который предоставил вольницу польско-белорусским нацистам


Корпорация Apple потребовала от владельца мессенджера «Телеграмм» Павла Дурова закрыть три белорусских канала, на которых публикуются личные данные работников правоохранительных органов Белоруссии.

Об этом сам Дуров сообщил в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дурова, в Apple выразили обеспокоенность публикациями, так как они провоцируют насилие. Основатель Telegram сообщает, что проигнорировал бы данное обращение, но предполагает, что на iOS каналы всё же будут в итоге заблокированы – хотя и останутся доступны на других платформах.

«Павел Дуров жалуется, что Apple хочет заблокировать каналы, где деанонят силовиков и сливают уже личные данные журналистов. Не фанат Apple, но сейчас они поступают правильно. Хоть где-то должны работать законы и пусть это будет хотя бы iOS», – прокомментировал сообщение журналист Константин Придыбайло.

На канала «Черная книга Беларуси» (100 тыс подписчиков) и «Каратели Беларуси – имена, адреса, родственники» (10 тыс подписчиков) публиковались личные данные бойцов ОМОН и членов их семей, судей, работников госорганов и преподавателей белорусских вузов, которые «агитировали за русский мир». Всех их майданщики подвергали травле в соцсетях.

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