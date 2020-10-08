Apple пошла против Дурова, который предоставил вольницу польско-белорусским нацистам

08.10.2020, Москва, Елена Острякова

Корпорация Apple потребовала от владельца мессенджера «Телеграмм» Павла Дурова закрыть три белорусских канала, на которых публикуются личные данные работников правоохранительных органов Белоруссии.

Об этом сам Дуров сообщил в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дурова, в Apple выразили обеспокоенность публикациями, так как они провоцируют насилие. Основатель Telegram сообщает, что проигнорировал бы данное обращение, но предполагает, что на iOS каналы всё же будут в итоге заблокированы – хотя и останутся доступны на других платформах.

«Павел Дуров жалуется, что Apple хочет заблокировать каналы, где деанонят силовиков и сливают уже личные данные журналистов. Не фанат Apple, но сейчас они поступают правильно. Хоть где-то должны работать законы и пусть это будет хотя бы iOS», – прокомментировал сообщение журналист Константин Придыбайло.

На канала «Черная книга Беларуси» (100 тыс подписчиков) и «Каратели Беларуси – имена, адреса, родственники» (10 тыс подписчиков) публиковались личные данные бойцов ОМОН и членов их семей, судей, работников госорганов и преподавателей белорусских вузов, которые «агитировали за русский мир». Всех их майданщики подвергали травле в соцсетях.