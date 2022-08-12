Арабская «дочка» европейского лоукостера Wizz Air возвращается в Россию

12.08.2022  10:35 (Мск), Абу-Даби
Никита Еременко.  
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Авиация, Дзен, ОАЭ, Общество, Россия, Санкции, Туризм, Украина
Новости Украины

Wizz Air Abu Dhabi, дочерняя компания европейского лоукостера Wizz Air в Объединенных Арабских Эмиратах, возобновляет полеты в Россию, прерванные весной из-за санкций в отношении Москвы, сообщает CNN.

По словам представителей компании, решение является ответом на спрос пассажиров.

Wizz Air Abu Dhabi, дочерняя компания европейского лоукостера Wizz Air в Объединенных Арабских Эмиратах,...

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Национальный перевозчик ОАЭ Wizz Air Abu Dhabi объявил о возобновлении полетов из Абу-Даби в Москву. Пассажиры уже могут купить билеты на рейсы с 3 октября 2022 года.

Представитель Wizz Air сообщил, что компания действует в соответствии с национальными правилами и политикой ОАЭ.

«Авиакомпания возобновляет свою работу в Москве, чтобы удовлетворить спрос на путешествия для пассажиров, желающих летать в Россию и из России в столицу ОАЭ. Все национальные авиакомпании ОАЭ сейчас осуществляют прямые рейсы в Россию», – сообщил он.

В то же время представитель отметил, что другие дочерние компании, Wizz Air Hungary и Wizz Air UK, в настоящее время полетов в Россию не совершают, поскольку рейсы из Великобритании и стран Евросоюза в Москву запрещены.

Пока неизвестно, поймут ли пассажиры разницу между авиакомпаниями. Консультант по связям с общественностью в кризисных ситуациях Марк Борковски рассказал CNN, что конкуренты Wizz будут внимательно наблюдать за этим шагом.

«Теперь мы начинаем наблюдать, как ряд брендов начинает проверять свою решимость, и по мере того, как события затянутся, сигналы добродетели уступят место коммерческим намерениям», – сказал он.

В начале марта в рамках западных санкций против России 38 стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

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