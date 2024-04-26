Арабское издание разгоняет «зраду» в отношении Украины

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Помощь США Украине – скорее символическая, показывающая, что Штаты не забыли о ней, но она вряд ли поможет перейти в контрнаступление и победить Россию.

Об этом пишет арабское издание «Al Jazeera», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В статье приводится комментарий бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, который невесело оценивает перспективы Украины:

«Помощь выглядит как подачка, чтобы показать, что о нас не забыли, не более того… Они всегда опаздывают, они нажимают на тормоза, они боятся. Все это делается, чтобы догнать [Россию], но войны выигрывают те, кто действует на опережение».

Арабское издание также отмечает, что Украина получит далеко не всю сумму из предписанного ей американским законом 61 миллиарда:

«Законопроект предусматривает выделение 23 миллиардов долларов на пополнение запасов оружия американского производства и расширение будущих военных поставок. Еще 14 миллиардов долларов пойдут на закупку современного оружия непосредственно у американских военных подрядчиков, а 11 миллиардов долларов пойдут на финансирование военных операций США в регионе, обучение украинских военных и усиление сотрудничества в разведке между Киевом и Вашингтоном. Невоенная помощь в размере 8 миллиардов долларов пойдет на такие цели, как помощь правительству президента Владимира Зеленского в выплате зарплат».