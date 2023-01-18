Арабы проигнорировали запрет Запада фотографироваться с Лавровым

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Арабские страны не присоединились к травле Западом России.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто из арабских стран не присоединился к санкциям, несмотря на беспрецедентное жесточайшее давление со стороны Запада. Я бы сказал бесцеремонное и самоунизительное давление», – сказал Лавров.

Он рассказал, что произошло перед его выступлением в Лиге арабских государств.

«Мне генеральный секретарь этой организации рассказал, что к ним пришла делегация западных послов, которая потребовала отменить мое выступление. Когда они получили вежливый отказ, тогда потребовали, чтобы после моего выступления каждый член Лиги встал и осудил «российскую агрессию». На это им ответили, что у каждой из стран есть своя позиция. А третья просьба, которую я считаю для Запада самоунизительной: «хотя бы не фотографируйтесь с Лавровым». Я не шучу», – сказал Лавров.

По его словам, секретариат лиги разослал требования Запада всем участникам конференции для сведения.

«Я не хочу сказать, что мне это как-то польстило, но для истории отмечу, что после моего выступления, каждый из послов попросил меня сделать отдельную фотографию. Это мелочь, но на нее в странах Европы потребовалось бы недюженное политическое мужество», – сказал Лавров.

Министр отметил, что арабские страны обижают бесконечные требования Запада по Украине, в то время, когда для урегулирования палестинской проблемы ничего не делается.