Арахамия анонсировал получение американских истребителей

18.11.2022  19:41 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Украина получит американские истребители, но не дальнобойную артиллерию.

Об этом в эфире радио НВ заявил глава президентской фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина получит американские истребители, но не дальнобойную артиллерию. Об этом в эфире радио НВ...

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По мнению Арахамии, США не готовы дать ракеты ATACMS, потому что не хотят дальнейшей эскалации.

«Что касается ATACMS и самолетов – будь то F-15 или F-16, – ситуация намного лучше уже. То есть, там продолжаются процессы, я не могу рассказывать, но мы видим, что, в конце концов, у нас будут американские самолеты. А что касается ATACMS, то тут борьба внутри администрации США, президента США, где часть людей говорят, что нужно предоставлять ATACMS для того, чтобы Украина более удачно делала контрнаступательные операции, а некоторые говорят, что это, дословно – «слишком эскалационное оружие». Побаиваются, что это эскалирует еще больше войну и будут еще большие последствия», – утверждает Арахамия.

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