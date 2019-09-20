Арахамия оригинально «отмазал» Богдана

20.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан не заявлял вчера о необходимости разогнать всех народных депутатов от “Слуги народа” в связи с тем, что они отказались поддерживать проект закона 1009 о разрешении прослушки для ГБР и НАБУ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

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“Такого не было, я это не подтверждаю, но я подтверждаю способность господина Богдана кричать”, — отметил Арахамия, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли кричал Андрей Богдан на парламентариев в связи с “провалом” голосования законопроекта 1009.

При этом он также подтвердил, что после каждого дня голосования руководство фракции “обменивается мнениями” с Офисом главы государства и лично с Владимиром Зеленским.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан очень эмоционально отреагировал на провал голосования законопроекта 1009 вчера в парламенте. По информации источников, Богдан якобы требовал разогнать народных депутатов.

Ранее Арахамия рассказал, что во время голосования за законопроект о разрешении на прослушивание для Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро многих народных депутатов дезинформировали.