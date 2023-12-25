«Арахамия, Пидласа» – экс-министр Польши назвал имена первых воров в Раде

Киевское руководство разворовывает даже ту немногую западную помощь, которая поступает на Украину.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил польский политолог, экс-министр труда Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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С другой стороны, мы видим, что на Украине тоже нет консолидации. Есть внутренний фронт, который очень много делает, чтобы та помощь, которая идёт, не попадала куда надо, а служила обогащению предателей, которые хотят зарабатывать на войне», – сказал Кульпа.

«Из-за отсутствия мобилизации богатых стран, которые чувствуют себя безопасно, помощь, которая должна поступать, не поступает.

Он даже назвал фамилии некоторых, по его мнению, самых одиозных, депутатов из «слуг», лично замешанных в воровских схемах.

«Этот второй фронт поставил крест на доверии к Украине. Это госпожа Пидласа, госпожа Арахамия, люди из Офиса президента, которые это крышуют. Вот так.

Всегда можно обвинять Запад, что он даёт недостаточно, но стоит испросить и себя – а делаем ли мы сами достаточно много?», – подытожил экс-министр.