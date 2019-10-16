Арахамия за украинизацию, чтобы его сын не выражался «в рублях»

16.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Русский язык является проводником пропаганды «агрессора», поэтому ликвидация русских школ и языка преподавания на Украине является вынужденным вмешательством государства в гуманитарный вопрос.

Об этом в интервью интернет-каналу «Vласть vs Vлащенко» заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Языковой вопрос у нас как всегда экстраполирован и в основном является предметом манипуляции. Ну, смотрите: мы с вами разговариваем по-русски, дома я разговариваю по-русски, в парламенте, в госорганах я разговариваю по-украински, учу, и нету дискомфорта, а дети мои все ходят в украинские школы, но дома они разговаривают по-русски, и в Одессе дети давно уже все ходят в украинские школы», – заявил Арахамия.

«Ну, оно ж все дети разговаривают на английском и на украинском», – поддакнула телеведущая Наталия Влащенко.

«Я считаю, лучше, чтобы государство вообще не менеджило этот вопрос, но тут же есть сейчас фактор агрессии, понимаете? То есть, если бы это условно был язык польский, никто бы вообще не обращал внимания. Но из-за того, что у нас есть фактор агрессии, всё-таки русский язык является проводником пропаганды так или иначе, хотим мы или не хотим», – добавил парламентарий.

«Старший сын живёт в Николаеве, он учится в украинской школе, обучается на украинском языке, но мне начало резать, несколько раз он мне что-то рассказывает и говорит «в рублях», говорю, в каких рублях, где, откуда ты вообще взял эти рубли? А он говорит, что играет в какие-то компьютерные игры, там какой-нибудь App Store, он в рублях, он российский и так далее. Когда он в них играет, ему идёт российская реклама. Он мне несколько раз уже говорил, там какие-то стейтменты политические. Четырнадцать лет пацану, какая политика? Он по сути геймер, но он уже знает какие-то российские политические лозунги», – рассказал Давид Арахамия.