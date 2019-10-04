Арахамия знает, как Украина будет продавать землю в Крыму

04.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Народный депутат, председатель фракции “Слуга народа” в ВР Украины Давид Арахамия рассказал, что поступивший сейчас в Раду закон относительно продажи земли сельхозназначения пока не будет распространяться на Крым, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он рассказал в интервью киевскому изданию УНН.

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“Сейчас никак, как и любой законопроект и закон, который мы принимаем. Он распространяется на Украину, но, учитывая, что Крым сейчас аннексированный – это не работает. Поэтому, это будет какое-то время висеть в таком неопределенном состоянии до того, как мы вернем Крым к себе”, – рассказал он.

25 сентября в Верховную Раду внесли правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения. Положениями проекта закона определяется, в частности, что с 1 октября 2020 года отменяется запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности, то есть запускается рынок земли. Относительно рынка земли существует уже семь законопроектов, на каждый из них – по 2-3 альтернативных.