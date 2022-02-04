Арбатов пугает Россию жёсткими встречными требованиями США

04.02.2022  20:18 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, НАТО, Общество, Политика, Россия, США


США не отказались обсуждать выдвинутые Россией требования, а просто взяли перерыв для того, чтобы подготовить достойных дипломатический ответ.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США не отказались обсуждать выдвинутые Россией требования, а просто взяли перерыв для того, чтобы...

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Отметим, что Арбатов по своим взглядам относится к системным либералам, вроде Кудрина и Чубайса.

«На западе сейчас думают, как отвечать на политический пакет. Не то, чтобы они сказали «нет», и всё. Просто они были огорошены, они не ожидали такого внезапного дипломатического демарша с нашей стороны.

Но они, конечно, поставят целый ряд вопросов, которые для нас будут нелёгкими. Если не расширяется НАТО, то не расширяется и ОДКБ. Если выводится инфраструктура после 1997 года, то выводится и наша инфраструктура и вооружение, в разных местах, включая европейскую часть, которые были там вооружены», – сказал он.

Однако, по мнению Алексея Арбатова, Россия должна продолжать вести эти переговоры и пытаться решить как можно больше проблем дипломатическим путём.

«Так что это будет не односторонний процесс. Но это отдельный трек очень серьёзных переговоров, которые нужно начинать и вести, параллельно договариваясь о том, что можно решить быстро», – резюмировал эксперт.

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