Арбитраж вынес революционное решение по российско-украинскому спору

18.03.2019, Москва, Олег Кравцов

На фоне активных попыток Украины взыскать с России компенсации за потерю имущества в Крыму происходит и встречный процесс: «Татнефть» сумела добиться признания решения парижского арбитража ad hoc, по которому с Украины взыскано 112 миллионов долларов за экспроприацию долей в Кременчугском НПЗ.

Об этом сообщает российское издание “Коммерсант”, отмечая, что Арбитражный суд Ставропольского края опубликовал полный текст определения о признании и приведении в исполнение решения международного арбитража, обязавшего Украину заплатить «Татнефти». Кроме того, на сумму 112 миллионов долларов будут начислены проценты по ставке для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 3% до даты окончательной выплаты. Решение вынесено по регламенту ЮНСИТРАЛ арбитражем ad hoc 29 июля 2014 года в Париже, с апреля 2017 года компания пыталась исполнить его в России.

Ранее Арбитражный суд Москвы отказал «Татнефти» в производстве, поскольку заявитель не смог доказать наличие у Украины имущества, на которое можно было бы обратить взыскание: здания в Леонтьевском переулке и на Новом Арбате в Москве находятся под дипломатическим иммунитетом. На новом круге рассмотрения дела летом 2018 года спор был передан по местонахождению иной принадлежащей Украине недвижимости — в АС Ставропольского края, где «Татнефть» и добилась успеха.

Как следует из судебного акта, компания обнаружила в регионе пять объектов недвижимости: четыре здания в Кисловодске, используемые ГЛПУ «Санаторий им. Н. А. Семашко», и его филиал — санаторий «Украина» в Ессентуках.

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Здания находятся в собственности Украины с 2001 года на основании межправительственного протокола и сейчас переданы санаторию на праве оперативного управления. Эти данные подтвердил суду Росреестр. Наличие имущества ответчика на территории РФ, по мнению истца, подтверждает наличие у российского суда эффективной юрисдикции.

Украинская сторона в ходе процесса настаивала, что у нее есть судебный иммунитет и признание решения арбитража в РФ будет противоречить публичному порядку. Тем не мене суд удовлетворил заявление нефтекомпании, отклонив доводы ответчика. АС пришел к выводу, что Украина отказалась от судебного иммунитета, приняв участие в нью-йоркской Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений и заключив межправительственное соглашение с Россией о поощрении и защите инвестиций.

В свою очередь партнер Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков называет определение суда революционным.

«Во-первых, это первое решение инвестиционного арбитража, признанное на территории России. Во-вторых, российский суд пошел дальше в толковании иммунитета государств, признав, что, если государство (Украина) согласилось на рассмотрение спора, оно автоматически согласилось и на его признание и исполнение», – подчеркнул эксперт.