Ареал распространения русского языка стремительно сужается – социолог

08.10.2020, Москва, Владимир Гладков

За тридцать лет, прошедших с развала СССР, количество русскоязычных людей в мире уменьшилось на треть, а флагманом дерусификации на сегодняшний день является Украина, хотя и другие страны постсоветского пространства ненамного от неё отстают.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом в мире в 1990 году на русском языке говорили порядка 350-400 миллионов человек. За 30 лет ареал распространения русского языка в мире сократился на 150 миллионов.

В первую очередь ареал распространения русского языка стремительно сужается на Украине. Знаете, когда с умилением говорят, что 30 школ остались в Азербайджане, или 40, как Алиев сказал, 30 или 50 школ ещё в какой-то стране – они закрыты полностью на Украине. Их нет, и точка. Предметы, которые преподаются на русском языке – это не то, это совершенно другая история.

И поэтому вопрос относительно того, почему политики этим вопросом не занимаются – ну если этим не занимался второй президент Украины, если он всё сделал для дерусификации. Ющенко просто продолжил эту тему. При Януковиче процесс дерусификации тоже шёл, может быть не такими быстрыми темпами. Поэтому о чём говорить? Россия, очевидно, обращает на это внимание, но результата пока нет», – сказал эксперт.

После чего на вопрос ведущего о том, почему Москва не предпринимает жестких мер для решения этой проблемы, как, например, Венгрия, Копатько ответил, что в России много адекватных людей, но этого недостаточно для исправления ситуации на всём постсоветском пространстве.

«В России довольно много внятных и вменяемых людей, которые выступают за сотрудничество и диалог, в том числе и с Украиной, и с Белоруссией, и с другими странами. Но пока ситуация на постсоветском пространстве такова, что получается дрейф в сторону друг от друга.

На мой взгляд, люди есть, интерес пока тоже есть. Но здесь должна быть конвертация и воля усилий в деятельности правительства, элит. Пока я в элитах этого не наблюдаю. Пока я наблюдаю в элитах разных сран дрейф. В других странах процесс дерусификации продолжается, количество людей, которые говорят на русском языке, с каждым годом становится всё меньше.

Практически во всех странах постсоветского пространства. Значит, очевидно, нет политики в этом направлении, нет межгосударственных отношений относительно развития русского языка. Вопрос сохранения, недопущения его сужения – эти действия идут. Но вопроса о развитии, увеличении и расширении – об этом речи нет и быть не может, в какой бы это не было стране.

Кстати, я не знаю, в Армении, есть ли русские школы? Я не уверен, что они там остались. Я не знаю, как проходит дело в Казахстане, но там тоже процесс и вытеснения русских в своё время наблюдался. Просто, очевидно, эти вещи сейчас не являются приоритетом в отношениях между представителями власти России и других стран. Поэтому они не в приоритете. Мы говорим об экономике, об ОДКБ, об экономическом сотрудничестве, но в гуманитарной сфере полный провал – вообще у всех, потому что мы теряем взаимный интерес», – резюмировал эксперт.