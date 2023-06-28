Аренда жилья в Крыму дорогая, иногда – опасная

Цены на аренду жилья в Крыму остаются стабильно высокими, и тому причина – спрос. Командировочные, военные, молодожены – это основные категории квартиросъемщиков, готовых платить от 18 тысяч рублей в месяц и выше за отдельное благоустроенное жилье.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью ForPost директор агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская отметила, что рынок арендного жилья остается активным.

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«Что касается длительной аренды, когда люди снимают на год, на полтора, два года, этот рынок есть, он никуда не делся, он активный. Потому что это военнослужащие, это молодые семьи, это люди, которые строят себе дома, и на время стройки живут в съемном жилье. Таких тоже очень много. И по-прежнему люди приезжают работать. Командировки, которые им оплачивает или компенсирует предприятие. Если специалист очень важный и нужный, то ему оплачивают жилье. Этот рынок работает, и цены на этом рынке не сильно упали, может быть на 10-15% по сравнению с началом прошлого года», – подчеркнула она.

«Но качественное жильё сдаётся дорого. Если однокомнатную квартиру, допустим, хрущёвского старинного проекта с полированной мебелью можно найти за 18 тысяч рублей, то такая же квартира в недавно сданном 2-3 года назад доме, с современной мебелью и красивыми ремонтом – меньше 25 тысяч не найдёшь», – уточнила эксперт.

По ее словам, любые цены диктует спрос. И если в краткосрочной аренде спрос низкий, но владельцу лучше не сдавать, чем сдавать дешевле, то в длительной аренде спрос больше – одни прибывают в Севастополь, другие убывают, поэтому тут больших скидок не делают. Однако есть случаи мошенничества, когда квартиранты умудрились продать арендованное жилье.

«Эта история, когда люди сдали в аренду и остались без квартиры, действительно севастопольская. И действительно люди занялись подделкой документов и в течение месяца продали квартиру третьим лицам. Пришел собственник проверять квартирантов, дверь закрыта, новые люди там уже живут. Эта история из нашей жизни, наши следственные органы это всё знают, и суды идут. И поэтому, конечно, риски есть у хозяев. Это редкий случай, можно сказать, в основном, все благополучно. Нужно проверять своих квартирантов, переписывать паспортные данные, проверять ежемесячно, приходить ногами в квартиру, смотреть, какие там еще кровати новые появились, жильцы», – подчеркнула Массальская.