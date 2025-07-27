Арест бывшего «теневого хозяина» Молдовы. Зачем Плахотнюк возвращается в Кишинёв

Бывшего теневого хозяина Молдовы Владимира Плахотнюка задержали в Греции. Ему инкриминируют коррупцию, отмывание денег и участие в «краже миллиарда». Сейчас Плахотнюк якобы сам подал прошение об экстрадиции в Кишинёв.

До 2019 Плахотнюк контролировал парламент, правительство, суды и силовиков, но после поражения на выборах ему предложили «тихо уйти» — в обмен на гарантии безопасности и невмешательства в поствыборную архитектуру власти. Он согласился и уехал — стремительно, за считаные часы. Жил в США, потом мыкался, где придётся: Турция, Кипр, Испания, Мексика.

Вариант выехать в Россию, как это сделал в своё время Янукович, даже не рассматривался. Несмотря на риторику о «многовекторности», политика Плахотнюка по факту была системно антироссийской — давление на русскоязычные каналы, выдавливание пророссийских сил, сотрудничество с западными структурами. При этом многими декларируется его участие в так называемой банковской прачечной — отмывании денег через российские банки. Поэтому в Москве никто не собирался его ни прикрывать, ни принимать.

Отдельно важно отметить связи Плахотнюка с украинским политическим истеблишментом, в частности, бизнес-отношения с Петром Порошенко (включен в список террористов в РФ).

На Западе Плахотнюка не оставляли без внимания все эти шесть лет. Точно знали, где он живёт, какое у него имущество, сколько паспортов (а их много и на разные имена) и куда он ездит. По сути, при необходимости его могли задержать в любой момент. Тот факт, что арест произошёл именно сейчас, тесно коррелирует с предстоящими выборами в Молдове. Имя Плахотнюка снова в игре.

Июльский арест Плахотнюка, как предполагается, стал результатом договорённости нынешнего молдавского режима партии PAS с западными кураторами. Главная цель — взвинтить предвыборный рейтинг PAS, создав иллюзию решительной борьбы с беглой олигархией. Плахотнюк с 2019 года системно преподносится партией PAS как один из главных врагов страны и символ коррупционного прошлого. Поэтому его задержание подаётся как победа. Справедливости ради стоит признать, что вторую половину 2010-х именно так и было – подчинив себе республику, Плахотнюк не устраивал всех: от любого оппозиционного политика до простого дворника. Правда, на фоне систематических провалов нынешнего режима беглый олигарх выглядит едва ли не светочем госуправления. Всё познаётся в сравнении.

Влияние Плахотнюка на Молдову не исчезло. Даже за пределами страны он продолжал держать нити — через личные связи в молдавской элите. Плахотнюк несколько раз зондировал почву через анонимные и полуофициальные медиа, а также через социальные сети — аккуратно прощупывая реакцию общества. Он стремился ответить на главный для себя вопрос: готово ли молдавское общество снова увидеть его в политике на фоне систематических провалов PAS, растущего разочарования во власти и кризиса доверия к официальным институтам.

Многие поговаривают, что арест Плахотнюка — ни что иное, как его личная многоходовка в партнёрстве с несколькими внешними игроками. Цель — будучи арестованным, получить экстрадицию в Кишинёв, где за деньги он будет помещён под судебный контроль и сможет непосредственно перед выборами попытаться вернуться в политику. Парламент Плахотнюку пока не светит, но он может влиять на расстановку сил через собственные политические проекты – если успеет создать – или запускать линии разоблачений.

И эти разоблачения могут касаться как режима, так и оппозиции. Последняя в Молдове сегодня представлена как силами, ориентированными на восстановление отношений с РФ (коммунисты, социалисты, «Будущее Молдовы», «Победа», «Сердце Молдовы»), так и теми, кто стремится стать заменой PAS в её прозападном векторе (блок «Альтернатива»). Если пойдут громкие, жёсткие сливы, то некоторым политическим игрокам может быть крайне несладко.

Сам Плахотнюк может претендовать на занятие умеренно антироссийской ниши. Сейчас любой политик, внятно заявляющий о необходимости исключить Молдову из превращение во вторую Украину, – в состоянии набрать дивиденды. Окажись Плахотнюк в ближайшее время де-факто на свободе и захоти он вмешаться в электоральную борьбу, он обязательно воспользовался бы этим кейсом.