Арест подельников Собчак: над либералкой могут вновь сгуститься тучи

Тверской райсуд Москвы продлил арест до 24 марта коммерческому директору телеграм-каналов скандальной тележурналистки Ксении – Кириллу Суханову. Такое же решение принято по его подельникам, подозреваемым в шантаже корпорации «Ростех», – бывшему главреду журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву.

«Это несправедливое, негуманное, отвратительное решение. Кирилла, Ариана и Тамерлана держат как заложников. Они не представляют никакой угрозы ни для кого, они никуда не уедут, они никак не смогут помешать следствию. Но, видимо, отпускать под домашний арест можно убийц и насильников, но не молодых московских журналистов на Новый год», – отметилась дежурным возмущением в своем ТГ-канале Собчак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Суханов был задержан в конце октября при получении транша в 800 тысяч рублей от представителей «Ростеха». Тогда же он с подельниками был арестован по делу о вымогательстве 11 млн рублей. Деньги они просили якобы за то, чтобы публикация о посещении главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым дня рождения предпринимателя Андрея Бокарева был снят с лент.

При этом в обыски прошли в доме у Собчак (видимо следователи логично предположили, что вымогательством Суханов занимался по ее заданию и в ее интересах), появились слухи о том, что скандальная тележурналистка проходит по делу как подозреваемая.

После того, как Суханов выразил готовность сотрудничать со следствием, Собчак стремительно бежала (в прямом смысле – на своих двоих) в Литву по израильскому паспорту, наличие которого она ранее отрицала.

По слухам, мать журналистки сенатор РФ Людмила Нарусова после побега дочери лично звонила президенту РФ Владимиру Путину. Как бы то ни было, спустя 10 дней Собчак вернулась в Россию.

По возвращении Ксения засуетилась. Съездила в офис «Ростеха», а потом принесла публичные извинения за своих сотрудников перед главой корпорации Сергеем Чемезовым, тем самым косвенно признав вину Суханова. Тут же волшебным образом выяснилось, что никакого процессуального статуса у Собчак в деле Суханова нет.

«Ксения Собчак меня не удивила. Она фактически слила членов своей команды. Она должна была, как орлица бороться за членов своей команды и кричать о том, что в стране якобы закручиваются гайки, идёт наступление на свободу слова! Вместо этого Ксения Анатольевна сначала, поджав хвост, уехала за границу, потом вернулась и извинилась. Думаю, что Ксения Анатольевна пришла к тому, что в оппозиционной среде она чужая, в провластной среде она не своя, за границей она никому не нужна, да, и недолгий отъезд из России, также не вызвал никакой горечи у российского сообщества, в том числе и у политически активной его части. Ксения Собчак мастер по переобуванию. Не исключаю того, что в будущем она может поменять своё мнение», – прокомментировал приключения журналистки политолог Иван Мезюхо.

Но все же многие в либеральной среде верили, что Собчак публично унижалась не только ради собственной безопасности, а из-за свободы подчиненного тоже. По этой версии Суханова и ко суд должен был отпустить, но этого не случилось. Но некоторые все равно ухитрились не разочароваться в дочке Нарусовой.

«Я продолжаю надеяться, что Ксения Собчак не зря встречалась с потерпевшим, не зря писала пост с извинениями, не себя одну отмолила. Я продолжаю надеяться, что система слишком неповоротлива, чтобы быстро и охотно разжать челюсти, но в итоге этот ужас закончится раньше, а не позже», – написала в своем ТГ-канале светский обозреватель Евгения Милова.

Собчак гордо заметила в ответ, что «отмаливать» себя ей не нужно. Она уверяет, что делает все возможное, чтобы помочь Суханову: продолжает выплачивать ему зарплату, наняла «лучших адвокатов» и передает «посылки» в СИЗО. В общем, все, что угодно, лишь бы бывший подчиненный не начал давать ненужные показания в суде. А то ведь следователь на заседании по мере пресечения заявил, что лица, участвовавшие в преступлении, выявлены не полном объеме.

Аресты администраторов телеграм-каналов политической и финансовой тематики начались в России еще весной. Было задержано не менее 13 человек. В том числе, автор канала «Адские бабки» Александра Баязитова, администратор канала «Кремлевский мамковед». Задержанного позже администратора телеграм-канала «Как-то вот так» Анатолия Спирина также обвинили в вымогательстве 150 тысяч рублей у директора по особым поручениям госкорпорации Ростех Василия Бровко.

Последний факт опровергает версию издания-иноагента «Проект» о том, что арест Суханова – это личная месть Собчак от другой телеведущей Тины Канделаки, мужем которой является Бровко. Ведь Спирин к бывшей ведущей «Дома-2» не имеет отношения.