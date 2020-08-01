Арест россиян в Белоруссии: Пропаганда Лукашенко продолжает упорствовать

01.08.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусский идеологический аппарат, обычно выступающий слаженно, теряет единство по вопросу о безосновательном задержании под Минском 33 россиян.

Пропагандистский телеканал ОНТ продолжает продвигать версию о заброске группы российских «боевиков» в Минск «для дестабилизации ситуации».

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Опровергая официальную позицию Москвы о том, что группа задержанных просто опоздала на самолет в Турцию и поэтому остановилась в Минске, белорусские телевизионщики показали водителя, которого россияне наняли, чтобы довезти их… до аэропорта, и диспетчера аэропорта, которая признала, что в тот день рейс в Стамбул улетел без 32 пассажиров.

Однако в Следственном комитете Белоруссии считают, что все это только маскировка истинных замыслов.

«Очевидным является, что при организованной подготовке к совершению преступления злоумышленники готовят себе алиби. Подобная ситуация имела место и с задержанием 33 граждан РФ, у которых в руках имелись билеты на вылет 25 июля в Стамбул. Как выяснило следствие, лететь туда они не собирались», – сказал руководитель следственной группы СК РБ Александр Агафонов.

По его словам, на допросах 11 россиян заявили, что собирались в Венесуэлу, 15 – в Турцию, 2 – на Кубу, 1 – в Сирию. Остальные отказались от дачи показаний.

ОНТ, не стесняясь, ссылается как на аргумент на наличие фамилий задержанных в людоедской украинской базе «Миротворец», вновь демонстрируя лица и паспорта бывших ополченцев.

Действия белорусского МИДа последние три дня создавали впечатление, что Минск всерьез собирается выдать россиян, бывших раньше гражданами Украины, Киеву.

Однако преданный белорусскому президенту политолог Петр Петровский утверждает, что этого не произойдет. Дело россиян будет расследовано в Белоруссии, и там же состоится суд, сказал он изданию «Политринг».

Если обвинения не будут предъявлены, то россияне будут выданы Москве, считает Петровский, но при этом предлагает обменять задержанных на скрывающихся в России противников Лукашенко.

Политолог Александр Зимовский считает, что белорусские следователи сейчас в состоянии цейтнота, поскольку им необходимо выбить из россиян признательные показания. Задержанные понимают это и валяют дурака. Отсюда такая широкая география их мнимых пунктов назначения.

Относительно незаметно на фоне громкого задержания «боевиков» прошел в Белоруссии арест либерального политтехнолога Виталия Шклярова.

Он известен тем, что организовывал избирательные кампании российских политиков Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак, работал в США на кампаниях Барака Обамы и Берни Сандерса, консультировал Ангелу Меркель. Также Шкляров сотрудничал со сторонником экс-президента Грузии Михаила Сакаашвили – Григолом Вашадзе.

Последние месяцы Шкляров периодически выступал по белорусской повестке, но оказался в стране вроде как по сугубо частному делу (навещал болеющую мать). Власти обвинили его в связи с уже сидящим в СИЗО блогером Тихановским.

Все тот же телеканал ОНТ выдал очередной выдающийся сюжет, где «о злодействах» Шклярова свидетельствует Дмитрий Попов, который администрировал соцсети Тихановского. Попов сейчас тоже задержан и дает показания.

Однако единственный криминальный момент в этой истории это, на первый взгляд, только эпизод с принуждением Попова к сотрудничеству с политтехнологом. СММ-щик рассказал, что неизвестные якобы избили его на улице.

Почему ведение пабликов в соцсетях преступно, белорусские пропагандисты не поясняют. Впрочем, сам Тихановский отрицает любую связь со Шкляровым.

Как бы то ни было, сейчас близкий к администрации президента Белоруссии политолог Алексей Дзермант выдвигает версию о том, что так называемых «боевиков» просто использовал «агент Госдепа» Шкляров.

«У задержанного политтехнолога Шклярова, который стоит за кампанией Тихановских, оказался американский диппаспорт. История принимает весьма любопытный поворот. В этом свете задержание сотрудников ЧВК выглядит скорее подставой. Их могли использовать втемную, чтобы спровоцировать скандал в белорусско-российских отношениях», – написал Дзермант в своем телеграм-канале.

Видимо после того, как Кремль и МИД РФ жестко высказали свое мнение по инциденту, часть белорусской политической тусовки пытается соскочить с нехорошей темы, но другая часть продолжает упорствовать в нагнетании международного скандала.