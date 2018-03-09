09.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Мнение, Общество, Политика, Спецслужбы, Украина

Арест Рубана нужен Порошенко для легитимации военного положения и диктатуры


Арест генерала Владимира Рубана по обвинению в подготовке убийства президента нужен Петру Порошенгко для легитимации введения в чтране военного положения и открытой диктатуры.

Такое мнение высказал главред одесского издания “Таймер” Юрий Ткачев., передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Блогеры-порохоботы после закрытой встречи с президентом разгоняют по соцсетям следующие тезисы: “Рубан – акции Саакашвили – уровень террористической угрозы в Украине максимален за всю историю”. “Рубан – Савченко – Тимошенко, противники власти замышляют диверсии для свержения власти”. Вообще не удивлюсь, если всё это изначально задумывалось для легитимации диктатуры Порошенко через введение военного положения. Раньше гарантией его невведения было то, что таким странам не даёт МВФ. Но сейчас всё склоняется к тому, что МВФ в любом случае не даст, так что…”, – пишет журналист.

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