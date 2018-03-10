10.03.2018, Киев, Александр Ростовцев

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Арест Рубана: Операция «12 стульев» в исполнении СБУ

Праздничные дни принесли новый скандал на Украине: по обвинению в контрабанде оружия из ДНР арестован руководитель организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

При обыске из микроавтобуса Рубана был изъят мебельный гарнитур, внутренности которого таили в себе не какие-нибудь прозаические сокровища тёщи Кисы Воробьянинова, а целый арсенал.

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«Посылка» Рубана пришлась в Киеве очень ко двору. Дело было раздуто до геополитических масштабов – якобы арестованный с сообщниками по заданию ДНР и России готовили обстрел зданий Верховной Рады и президентской канцелярии.

Глава СБУ Василий Грицак провел экстренный брифинг, на котором раздал журналистам пресс-релиз о связях между Рубаном и «Украинским выбором». Правда, информация из пресс-релиза касается периода до лета 2013 года года, т.е. до Майдана, а в «Украинском выборе» сразу же обвинили СБУ в искажении фактов вплоть до полной дезинформации.

В СМИ моментально расчехлились прикормленные политручки, начавшие раскручивать связку Рубан-Медведчук.

Похоже на то, что «партия войны» в Киеве решила окончательно порвать с «Минском-2», обменом пленных и мирным процессом вообще.

Ведь всем известно, что из всего украинского политикума лишь Медведчук сегодня сохранил доверительные отношениях с официальной Москвой, что и позволяло Киеву и Донбассу проводить успешные обмены.

Но «деза» о связке Рубан-Медведчук разоблачается очень легко. Достаточно краткого погружения в архивы недалёкого прошлого.

Судите сами.

Несмотря на то, что в прессе Рубана до сих пор называют переговорщиком и одним из ключевых участников процесса обмена пленными, с 2015 года о его деятельности на этом поприще никто ничего не слышал.

Начиная с февраля-марта 2015 года, когда обменом пленными официально начал заниматься Медведчук, Рубан начал довольно резко высказываться в адрес этого переговорщика между Киевом и Москвой, между Киевом и ДНР-ЛНР. Смотрите, вот выдержки из интервью Рубана изданию «Деловая столица» от 28 марта 2015 года:

«В начале февраля руководство Украины представило нового и главного переговорщика по обмену пленными – Виктора Медведчука. И как раз с его подключением к данной работе переговоры о пленных приобрели четкий политический окрас. Теперь они выстраиваются исключительно под этого человека».

И далее:

«После прихода Медведчука создается впечатление, что теперь через эту фигуру Владимир Путин договаривается об обмене пленных сам с собой. Иначе объяснить то, почему затягивались переговоры обмена «всех на всех», о чем было достигнуто соглашение еще до нового года, нельзя. Сначала мы ждали, чем закончится одна встреча контактной группы, потом вторая, потом ждали итогов новых минских переговоров. Выглядит все так, что Медведчук специально затягивает решение вопроса, чтобы сделать это в наиболее выгодный для него момент и получить максимальные политические дивиденды. В итоге мы вынуждены сейчас банально ждать, занимаясь лишь единичными обменами, требующими особых подходов».

Материал по ссылке: http://www.dsnews.ua/politics/rukovoditel-tsentra-gumanitarnoy-pomoshchi-po-osvobozhdeniyu-28032015160200

Рубан, интервью «Украину раскололи журналисты» для издания «Метроплюс», 16 апреля 2015 года:

«Для Порошенко, Медведчука, Кучмы, Путина судьба пленных – не самое важное. Они решают другие вопросы. Виктор Медведчук надеется стать эдаким гауляйтером Украины и будет использовать для этого все доступные способы. Кучма – мудрый дядька, но он в клещах уголовного дела, возбужденного против него, поэтому будет действовать не слишком широко шагая, переживая за состояние свое, своего зятя, дочери… Людей, зависимых от разных факторов, ставят на судьбоносные переговоры для Украины неслучайно. Переговоры и переговорщиков удобно использовать для политического давления».

Материал по ссылке: http://www.metroplus.com.ua/vladimir-ruban-ukrainu-raskololi-zhurnalistyi/

Он же, интервью «Освобождение: заморожено» для «Радио Свобода», 28 мая 2015 года:

«Если поначалу я приветствовал назначение Медведчука, то сейчас разочарован. Раньше мне казалось, что даже не как патриот, а как человек Медведчук будет способствовать освобождению пленных, ведь мы знаем о его родственных связях с Владимиром Путиным, они кумовья, Путин крестил его детей. Мне представлялось, что достаточно будет одного его звонка, чтобы повлиять на донецкую сторону и отпустить всех военнопленных. На самом же деле этот процесс настолько затянулся, что мы вправе предъявить претензии насчет умышленного затягивания этого процесса».

Материал по ссылке: https://www.svoboda.org/a/27039694.html

Довольно странные заявления от «соратника», вы не находите?

Зато, если потревожить тени минувшего, то в сети найдётся кое-что познавательное о самом Рубане и людях, чьим человеком он является на самом деле.

Вот, например, сентябрьская, 2014 года пресс-конференция в Днепропетровской ОГА с коломойскими ставленниками – Филатовым и Корбаном при участии певички ртом Русланы и собственно Рубана:

Первый вопрос: почему действие происходит в Днепропетровске, а не в Киеве? Ответ на вопрос даёт просмотр кусок интервью Геннадия Корбана для «Громадського ТВ» в апреле 2015 года. Внимательно смотрим и фиксируем фразу: «Рубан не связан с Медведчуком, он наш человек».

Допустим, Корбан оговаривает хорошего офицера Рубана, поскольку при его участии удалось освободить десятки украинских военнопленных, а бандиту Корбану кровь из носу понадобилось примазаться к чужой славе ради позитивного самопиара.

Но слова коломойца о принадлежности к клану «днепропетровских» подтверждает изданию «Главком» лично переговорщик-гуманитарий в интервью от 20 марта 2015 года с говорящим названием «Владимир Рубан: езжу на бронированном Lexus Бориса Филатова».

Материал по ссылке: https://glavcom.ua/news/216333-vladimir-ruban-ezzhu-na-bronirovannom-lexus-borisa-filatova.html

Интересный компот получается. Всевозможные «боты» (заказные блогеры) пытаются привязать Рубана к оппозиционному политику, а бронированный Lexus ему почему-то предоставил «гасконец» Филатов.

В общем, sapienti sat. Налицо провокация против Виктора Медведчука с дальним прицелом сорвать обмен пленными, а с ним и выполнение «Минских соглашений». Тем более, выборы президента России на носу, и «ястребам» срочно потребовался громкий выстрел дуплетом.

Надо сказать, ранее они были более осторожны и не позволяли себе столь откровенных проколов, которые может разоблачить даже школьник, умеющий пользоваться Google. Но теперь, после неудачного разбирательства с Газпромом и в преддверии российских и собственных выборов, ставки поднимаются.

Весь этот балаган очень напоминает прошлогоднюю «операцию» СБУ с изъятием оружия на западной границе Украины. По словам Грицака, «Избушке» тогда «удалось предотвратить террористические акты в Европе». Вышло задорно. Правда, эффект получился не совсем тот. Вместо «рыдали всей Европой» – вышло «ржали всем содружеством «ватников».

По-видимому, власть предержащие в Киеве и сами стали догадываться, что слишком круто взяли с места в карьер и стали не только снижать обороты, но и выруливать на обочину.

Так, в персональном блоге Владимира Горковенко, трудящегося непосредственно в Администрации президента Украины, появилась статейка, в которой говорится, что в тени со скандалом вокруг Медведчука «потерялась целая группа соратников львовского мэра Садового».

Завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України, Горковенко Володимир Валентинович

Материал по ссылке: http://www.president.gov.ua/lustration/zaviduvach-viddilu-golovnogo-departamentu-informacijnoyi-pol-1173

А это значит, в АП резко перестали страдать склерозом и припомнили, что «садовые» нардепы Семенченко и Соболев обещали Порошенко, что мирных акций больше не будет и «у нас своих ливорвертов найдётся». Что и было подтверждено на практике: во время зачистки силовиками палаточного городка под Радой были задержаны пикетчики с оружием, а среди хлама обнаружены ручные гранаты.

Продолжая мысль, человек из АП указывает на стрелочницу в составе «Офицерского корпуса» Рубана – «волонтёрку» Аллу Борисенко из «Самопомощи» с намёком, что это она и её соратники по партии вывозили оружейный арсенал в микроавтобусе Рубана.

Материал по ссылке: https://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3949317/

Складывается впечатление, что СБУ сегодня руководит бездарный Киса Воробьянинов, который умеет только подставлять Порошенко с помощью фейковых «заговоров». Именно поэтому всего за сутки дело, раздутое СБУ до геополитических масштабов, тихо сдувается до фарса с «заговором майданщиков». Интересно, каких новых фигурантов завтра обвинят в «гранатометном заговоре» под предводительством Рубана?

Александр Ростовцев, Политнавигатор