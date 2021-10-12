Арест Стояногло: начало конца Майи Санду

12.10.2021 23:25 (Мск), Кишинёв, Владимир Букарский

За что арестовали генерального прокурора Молдовы?

Арест генерального прокурора Александра Стояногло – это ещё один показатель перехода Молдовы под внешнее управление. За день до своего ареста Стояногло в ходе своего брифинга заявил о расшифровке информации, хранившейся на телефоне бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря.

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Генпрокурор привел доказательства финансирования НПО, атаковавших его и генпрокуратуру фондами Сороса и Аденауэра. По его словам, координацию деятельности этих НПО осуществляет приближенный к президенту Майе Санду экс-глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Александр Стояногло заявил, что бывший глава Антикоррупционной прокуратуры регулярно информировал бывшего главу представительства Европейского союза в Республике Молдова Петера Михалко, предоставляя ему информацию из ведомства.

«Этот представитель ЕС в Кишиневе находился в довольно дружеских отношениях с политической элитой во времена захваченного государства. Последние четыре года Петер Михалко находился в прямой и тесной переписке с бывшим главой Антикоррупционной прокуратуры. Виорел Морарь сообщал ему о любом движении и полностью снабжал его материалами для внутреннего пользования, процессуальными документами в его интересах и против Генпрокуратуры. Последствия такого сближения с руководством Представительства ЕС в Кишиневе очевидны, учитывая обширную сеть медиа-НПО, экспертов по политике и реформам, которые, очевидно, финансируются для того, чтобы быть независимыми», – сказал Александр Стояногло на брифинге для прессы.

Информацию, полученную от Мораря, которую подконтрольные НПО и СМИ превращали в «независимые расследования», Петер Михалко обсуждал и с партнёрами из посольства США. Кроме того, Стояногло заявил, что Виорел Морарь передавал информацию представителям партии PAS и представителям «гражданского общества», сидящих на западных грантах.

Сразу же вслед за выступлением Стояногло на головах прозападных НПО-шников загорелись шапки. Валериу Паша, представитель одной из грантоедских организаций WatchDog.MD сообщил посредством соцсети Фейсбук, что генпрокурор РМ Александр Стояногло вместо того, чтобы расследовать украденные миллиарды, продолжает «охотиться на НПО».

С гневной реакцией выступил и глава внешнеполитического ведомства Молдовы Нику Попеску. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции, использование имени высокопоставленного должностного лица ЕС в качестве оправдания личных и внутриполитических ссор является «очень опасным поступком по отношению к нашим внешним партнерам».

На следующий же день один из прокуроров возбудил против Стояногло уголовное дело. В тот же день, за 15 минут до проведения брифинга, Стояногло был задержан вместе с супругой. Ему запретили не только проводить брифинг, но и общаться с адвокатами. Стояногло был смещён с должности генпрокурора. Его супруга была освобождена в ту же ночь. Несмотря на то, что прокуроры требовали 30 суток содержания под стражей, он был отпущен домой и помещён под домашний арест.

Новый глава миссии ЕС в Молдове Янис Мажейкис на столь вопиющий и беспрецедентный случай в мировой практике отреагировал на редкость благодушно: по его словам, задержание генпрокурора «произошло в пределах законодательства Республики Молдова, в которое были внесены изменения».

НПО-кратия: Молдова под оккупацией

В те же самые дни тема установления внешнего правления над Молдовой стала предметом обсуждения на экспертных площадках. В Москве состоялся целый ряд мероприятий по презентации книги депутата молдавского Парламента, доктора политологии Богдана Цырди: «Гражданское общество Молдовы: Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны». В ней депутат рассказывает о «постмодернистской армии», финансируемой из-за рубежа. По его словам, он изучил деятельность на постсоветском пространстве 102 западных НКО, проанализировал в сумме около 800 их же собственных финансовых отчетов, что помогло создать удручающую картину масштаба западного вмешательства.

Как отметил Цырдя, только в сети Сороса в Молдове работает 26 крупных НКО, совокупный годовой бюджет которых более 21 млн евро. 105 СМИ находятся на внешнем финансировании. Всего в республике в 2020-м году существовало 13670 НКО, работало 82 тысячи волонтеров, что, по словам эксперта, является целой армией, в несколько раз превышающей вместимость главной площади столицы, которая уже не раз становилась «точкой сборки» местных «Майданов».

Эксперт рассказал и о том, что фонд Сороса хвастается тем, что назначает в странах СНГ прокуроров, которые начинают преследование пророссийских сил. Любое действие НПО восхваляется подчиненными СМИ, а любое действие оппонентов — дискредитируется. И в случае необходимости (выборы, проталкивание «нужного» закона в парламенте) все эти люди мобилизуются по команде из единого центра.

Обратный отсчёт для Санду

Арест генпрокурора Александра Стояногло всколыхнул молдавское общество. От Санду начали отворачиваться те люди, которые ещё недавно активно поддерживали её в ходе выборов. В Гагаузии атаку на генерального прокурора восприняли как атаку на гагаузов. В воскресенье в Кишинёве и Комрате состоялись массовые митинги в поддержку Стояногло.

«Была совершена фатальная политическая ошибка. Арестовать генерального прокурора без ясных оснований, с «маски-шоу», в спешке, ночью, из страха перед той информацией, которой он обладает, и из-за неспособности пойти законным путём, чтобы отправить его в отставку, – всё это говорит о том, что власть в отчаянии. И она пошла по крайне ошибочному пути», – уверен экс-президент Республики Молдова, председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Журналист и блогер Габриэль Кэлин высказался ещё более откровенно:

«Партия «Действие и солидарность» – это шайка жёлтых шакалов, которая думает, что пришла к власти на 4 года. Но сколько они будут у власти – решать нам, гражданам. И если мы позволим им оставаться у власти 4 года, они сметут всех, кто не согласен с ними, всех, кто говорит правду. А правда заключается в том, что Санду была в команде, укравшей миллиард», – сказал он.

По словам блогера, «Санду живёт не в Молдове, а в Фейсбуке»: «В социальных сетях нет роста цен и тарифов, есть только тролли. Посредством Фейсбука они обманули всю страну».

Беспредел новой власти сплотил вместе не только социалистов и их сторонников, но и тех, кто в последние годы резко критиковал Партию социалистов и президента Игоря Додона. Мэр города Бельцы и экс-кандидат в президенты Молдовы Ренато Усатый заявил, что власть испугалась и закрыла Стояногло, потому что 5 ноября в 18:00 он должен был показать, как какие-то «хорошие люди» «за один-два кулька были задействованы в перемещении дела Илана Шора из Кагула в Кишинев».

По словам политика, он располагает информацией о коррупционных деяниях, совершенных некоторыми депутатами правящей ныне партии в Молдове.

«Сегодня у меня уже есть стопроцентная информация о том, как некоторые депутаты ПДС протянули руку к кормушке. Это порядка десятков и сотен тысяч евро в месяц», — отметил Усатый.

За немедленное освобождение Александра Стояногло высказались участники двух митингов протеста, состоявшихся в пятницу и воскресенье.

«Мы здесь собрались, чтобы сказать всей стране, что вчера действующее правительство перешло красную черту, — заявил в ходе митинга в пятницу член исполкома «Гражданского конгресса» Юрий Мунтян. — Мы пришли сюда, чтобы Александра Стояногло немедленно отпустили и предоставили ему информационное пространство для того, чтобы он продолжил говорить гражданам правду о действующем правительстве».

В ходе воскресной акции протеста упомянутый нами депутат Парламента Богдан Цырдя подчеркнул, что мафия беглого олигарха Влада Плахотнюка, которую выгнали из страны в 2019 году, сегодня снова вернулась к власти:

«Сегодня они захватили Генпрокуратуру при помощи продажных прокуроров, которые служили Плахотнюку, а сейчас так же служат Майе Санду. Мафия вернулась в МВД, где все должности заняли люди Плахотнюка. Мафия захватила Национальный банк, Агентство по регулированию электроэнергетики, которое каждый день поднимает цены на топливо. Все партнёры Майи Санду сейчас в этом Агентстве. Все эти бандиты борются сегодня с народом. Эти бандиты, которые стали кумами Плахотнюка, закончат как он. Свое выступление Цырдя закончил лозунгом, который подхватила вся площадь: «Майя Санду, не забывай: твой дом – тюрьма!».

Пойдя на арест генерального прокурора, команда президента Майи Санду обрубила сук, на котором комфортно сидела в течение более года. Дополнительным основанием для падения рейтинга станет предсказуемый после её участия в «Крымской платформе» (которую экс-президент России Дмитрий Медведев назвал «дебильной») провал переговоров с «Газпромом» о сохранении для Молдовы низкой цены на «голубое топливо». Не ошибёмся с прогнозами, если отметим, что октябрь 2021 года стал началом конца политической карьеры Майи Санду.