Арест танкера: Вот вам и КВН!

25.07.2019, Киев, Михаил Рябов

Сегодняшний арест российского танкера у Измаила – еще одно свидетельство провала политики по Украине, считает экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов.

«Если можно безнаказанно хватать Вышинского, Мефёдова, Кимаковского и других русских, если можно годами мариновать их в тюрьме – то почему бы не захватить русский танкер? Особенно, если он по наивности сам решил зайти в украинский порт. Пока мы не начнём максимально жёстко, как США, как Израиль, реагировать на притеснения наших граждан за границами России – захваты будут продолжаться, и русских будут брать в заложники. А нужно так себя поставить, чтобы при одной мысли о возможном захвате у потенциального террориста сразу в голове была картина маслом: как его гениталии медленно зажимают плоскогубцами улыбающиеся вежливые люди», – пишет Долгов в своем блоге.

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«В истории с арестом в Измаиле российского танкера, который помогал российским пограничникам блокировать проход под Керченским мостом, больше всего радует идиотизм владельцев, отправивших его на ремонт в Измаил. Ну, вот реально, где логика? Не ясно было, что произойдёт?

…Ещё раз. В Украине Россию считают а) агрессором б) оккупантом. Официально. На законодательном уровне. Неужели кто-то думает, что в этих условиях отправлять в Украину российские суда – хорошая идея?» – отмечает редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

«Как так получилось, что он зашел порту на территории Украины, где его смогли захватить украинские силовики?

А получилось так потому, что ни у команды, ни у капитана, ни у судовладельцев нет представления о том, что Украина, это угроза. Что Украина считает себя в состоянии войны с Россией. Что Украина это антирусское государство.

А почему у всех этих людей такого представления нет?

А потому, что всюду – от федерального телеэфира до Телеграма по поводу Украины абсолютно доминирует одно экспертное мнение: «гы-гы! хохлы! скачут клоуны! Парасюк, Гаврылюк, КВН!». Ну, вот вам КВН…», – констатирует экс-депутат горсовета Одессы Александр Васильев.